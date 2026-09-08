Tin nóng thế giới hôm nay 8/9: Tiến triển mới hòa đàm Nga - Ukraine

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 8/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến những diễn biến mới của xung đột Nga - Ukraine, tiến triển trong nỗ lực nối lại đàm phán ba bên, quyết định từ chức của Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko và tranh luận tại EU về việc có nên cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội.

Tiến triển mới trong hòa đàm Nga - Ukraine

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các cuộc làm việc tại Nga và Ukraine đã đạt “tiến triển thực chất”, tiến tới lên lịch cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Mỹ, Nga và Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. (Ảnh: Reuters)

Ông Witkoff cùng Jared Kushner tới Moskva và Kiev theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy đối thoại hướng tới chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Mỹ đánh giá các cuộc trao đổi đã có những chuyển biến đáng kể, dù chưa công bố thời gian, địa điểm hay nội dung cụ thể của vòng đàm phán tiếp theo.

“Đã đạt được những tiến triển thực chất, trong đó có bước tiến trong việc lên lịch các cuộc đàm phán ba bên tiếp theo”, ông Witkoff cho biết, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài và bền vững.

Ngày 6/9, ông Witkoff và ông Kushner tới Kiev, tiến hành các cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ngày 5/9. Cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và nhà lãnh đạo Nga kéo dài hơn 3 giờ và tập trung vào các đề xuất nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Nội dung đề xuất hòa bình sửa đổi Nga - Ukraine

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner cũng được cho là đã mang đề xuất hòa bình được sửa đổi đến Nga và Ukraine, trong nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn trước mùa đông.

Theo các nguồn tin được dẫn lại, phía Mỹ thực sự muốn đạt tiến triển trong đàm phán, song Moskva dường như chưa sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ đáng kể. Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donbas, trong khi Kiev phản đối điều kiện này.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Reuters)

Đề xuất mới được cho là bao gồm khả năng ngừng bắn trên không, tập trung vào cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc tạm dừng hoàn toàn các cuộc không kích. Tuy nhiên, Nga phản đối ý tưởng này và cho rằng những vấn đề cốt lõi của xung đột vẫn cần được giải quyết.

Tổng công tố Ukraine đệ đơn từ chức

Ngày 7/9, Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko tuyên bố đã đệ đơn từ chức, trong bối cảnh cuộc điều tra của Cục Phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) liên quan đến một trung tâm cuộc gọi hoạt động trái phép đang diễn ra.

Ông Kravchenko thông báo quyết định trên Telegram, đồng thời khẳng định không muốn Văn phòng Tổng công tố bị sử dụng như một công cụ trong các cuộc đối đầu chính trị. Ông cũng bác bỏ mọi liên quan đến cuộc điều tra mới nhằm vào nhân viên của Văn phòng Viện Kiểm sát.

Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko. (Ảnh: Reuters)

“Tôi đã nộp đơn từ chức Tổng công tố. Tôi không muốn Văn phòng Tổng công tố bị sử dụng như công cụ trong cuộc đối đầu chính trị”, ông Kravchenko viết.

Theo các điều tra viên, NABU và Văn phòng Công tố viên chuyên trách chống tham nhũng (SAPO) tuần trước phát hiện một đường dây rửa tiền được cho là do một quan chức thuộc Văn phòng Tổng công tố đứng đầu. Các cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét trong khuôn khổ vụ án.

Estonia phản đối EU

Bộ trưởng Tư pháp và Kỹ thuật số Estonia Liisa-Ly Pakosta cho rằng Liên minh châu Âu (EU) không nên cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội mà cần yêu cầu các nền tảng trực tuyến thay đổi để bảo đảm an toàn hơn cho người dùng nhỏ tuổi.

Phát biểu ngày 7/9, bà Pakosta đưa ra quan điểm trong bối cảnh EU dự kiến công bố các quy định về giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội. Estonia hiện là quốc gia duy nhất phản đối kế hoạch hạn chế trẻ em tiếp cận các nền tảng này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen dự kiến công bố các quy định liên quan vào ngày 16/9. Các quan chức EU cho biết giới hạn độ tuổi 13 hoặc 15 đang được xem xét.

Tuy nhiên, Estonia cho rằng trách nhiệm chính phải thuộc về các công ty công nghệ. Theo Bộ trưởng Pakosta, các nền tảng cần được yêu cầu thiết kế môi trường trực tuyến an toàn hơn thay vì áp dụng một lệnh cấm đối với trẻ em.