(VTC News) -

Trận U17 Nhật Bản đấu với U17 Serbia diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc lượt trận đầu tiên của bảng L FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp U17 Nhật Bản vs U17 Serbia trên kênh nào?

Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Nhật Bản đấu với U17 Serbia ngày 24/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U17 Nhật Bản và U17 Serbia được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U17 Nhật Bản vs U17 Serbia hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U17 Nhật Bản đấu với U17 Serbia được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Nhật Bản đấu với U17 Serbia (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-nhat-ban-u17-serbia-6b03b8e5a985e7ee86caba79

Để xem trực tiếp U17 Nhật Bản đấu với U17 Serbia trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U17 Nhật Bản vs U17 Serbia

Sau thất bại đáng tiếc trước U17 Colombia trong ngày ra quân tại U17 World Cup 2026, U17 Nhật Bản hướng đến chiến thắng trước U17 Serbia để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời nuôi hy vọng giành quyền vào vòng knock-out.

Trận thua Colombia chưa phản ánh đúng thực lực của đại diện Đông Á. U17 Nhật Bản chỉ để thủng lưới ở phút bù giờ thứ ba của hiệp hai trong thế thiếu người. Với vị thế của nhà đương kim vô địch châu Á, đội bóng xứ sở mặt trời mọc vẫn được đánh giá cao về chất lượng đội hình và khả năng tổ chức lối chơi.

Trong khi đó, U17 Serbia có màn ra mắt sân chơi World Cup khá suôn sẻ khi đánh bại U17 Honduras với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, đại diện châu Âu chưa thực sự tạo ra thế trận áp đảo trước đối thủ. Cuộc chạm trán với Nhật Bản sẽ là thử thách lớn hơn nhiều đối với đội bóng lần đầu tham dự giải đấu.

Áp lực phải giành điểm có thể trở thành động lực để U17 Nhật Bản chơi quyết tâm hơn. Xét về thực lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đại diện châu Á vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ và có nhiều cơ hội giành chiến thắng.