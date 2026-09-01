Mãn nhãn với 'siêu pháo' khổng lồ nặng hơn 1.300 tấn

(VTC News) -

Siêu pháo Schwerer Gustav của quân đội Đức.

Được Tập đoàn công nghiệp quân sự Krupp có trụ sở ở thành phố Essen phát triển, khẩu pháo khổng lồ Gustav được thiết kế để phá hủy những mục tiêu và công sự có hệ thống phòng thủ kiên cố, phản ánh tham vọng của quân đội Đức trong việc tạo ra những vũ khí vượt trội về công nghệ và áp đảo về hỏa lực.

Dự án bắt đầu phát triển từ năm 1937 khi nhóm kỹ sư trình lên nhà chức trách Đức bản thiết kế về một khẩu siêu pháo trọng lượng hơn 1.000 tấn. Tuy nhiên, do phát sinh một số yếu tố khách quan nên việc sản xuất mẫu thử của siêu pháo bị trì hoãn đến năm 1939.

Pháo Gustav di chuyển bằng hệ thống đường ray đôi.

Cuối năm 1939, Tập đoàn Krupp cho ra mắt mẫu thử của siêu pháo và đưa tới trường bắn Hillersleben thuộc bang Sachsen-Anhalt, Đức để tiến hành bắn đạn thật. Cuộc thử nghiệm diễn ra thành công, khi viên đạn nặng 7,1 tấn bắn từ nòng pháo có thể xuyên qua 7 m bê tông và tấm giáp thép dày 1 m.

Do mẫu siêu pháo trên cần được chỉnh sửa lại để đáp ứng đầy đủ yêu cầu tác chiến thực địa, nên chương trình chế tạo siêu pháo mãi đến năm 1941 mới hoàn tất. Khí tài này được đặt tên là Schwerer Gustav - dựa theo tên người đứng đầu gia tộc kiêm lãnh đạo Tập đoàn Krupp.

Tuy nhiên, giống nhiều dự án vũ khí siêu hạng khác của Đức, pháo Gustav có chi phí chế tạo và vận hành rất lớn, trong khi tính thực dụng trên chiến trường lại hạn chế. Kích thước khổng lồ khiến việc vận chuyển, lắp ráp và triển khai khẩu pháo trở nên phức tạp, đồng thời nó chỉ phù hợp với một số mục tiêu đặc biệt.

Gustav là một khẩu pháo hạng nặng, được xem là vũ “bất khả xâm phạm”. (Ảnh: American Heroes Channel)

Khi chiến tranh chuyển sang chiến dịch cơ động, loại vũ khí này dần mất giá trị trước tốc độ phát triển của công nghệ và phương thức tác chiến trong Thế chiến II.

Nhưng trên thực tế, pháo Gustav thực sự là một bài toán hậu cần khổng lồ. Với trọng lượng khoảng 1.350 tấn và chiều cao hơn 40 m, hệ thống này cần tới khoảng 2.000 nhân lực để vận hành, bảo dưỡng và đảm bảo hoạt động.

Vỏ đạn pháo Gustav. (Ảnh: Wikimedia)

Nòng pháo có thể khai hỏa những quả đạn đường kính khoảng 90 cm, mỗi quả nặng tới 7 tấn nên pháo Gustav sẽ cần từ 30 - 45 phút cho mỗi phát bắn và một ngày chỉ có thể bắn tối đa 14 viên. Tầm bắn của Gustav đạt khoảng 45 km, đi kèm sức công phá đặc biệt lớn. Đạn nổ mạnh được thiết kế để phá vỡ lớp bê tông và thép dày, trong khi đạn xuyên giáp có khả năng đánh sập những công sự kiên cố nằm sâu dưới lòng đất.

Khẩu pháo Gustav cũng được đặt trên một bệ đường sắt thiết kế riêng, bởi kích thước và trọng lượng khổng lồ khiến nó không thể vận chuyển bằng đường bộ hay phương tiện thông thường. Khi triển khai, khẩu pháo phải được bố trí trên hai tuyến đường ray song song để nâng đỡ toàn bộ kết cấu. Việc chuẩn bị vị trí và lắp ráp khẩu pháo đòi hỏi một khối lượng công việc khổng lồ với hàng nghìn nhân công và loại cần cẩu chuyên dụng.

Do đặc điểm này, pháo Gustav không thể hoạt động độc lập mà luôn đi kèm một hệ thống hậu cần quy mô lớn. Các đoàn tàu chuyên dụng vận chuyển từng bộ phận của khẩu pháo, cần cẩu, đạn dược và trang thiết bị hỗ trợ, trong khi các đơn vị pháo phòng không được bố trí để bảo vệ nó trước nguy cơ không kích.

Pháo Gustav khai hỏa. (Ảnh: American Heroes Channel)

Khẩu pháo này là một thành tựu đáng chú ý của kỹ thuật quân sự, dù vẫn tồn tại không ít hạn chế. Kích thước khổng lồ, sức công phá khủng khiếp cùng yêu cầu hậu cần đặc biệt khiến Schwerer Gustav trở thành một trong những vũ khí độc đáo nhất từng được chế tạo.

Tuy nhiên, việc được sử dụng rất hạn chế và thiếu tính thực tiễn cũng cho thấy khoảng cách lớn giữa những thiết kế quân sự đầy tham vọng với khả năng phát huy hiệu quả thực tế trên chiến trường. Schwerer Gustav vừa thể hiện trình độ công nghệ đáng kinh ngạc, vừa trở thành bài học về sự cần thiết phải cân bằng giữa đổi mới, quy mô và tính hữu dụng trong chiến tranh.

Di sản của khẩu pháo này không chỉ được ghi lại trong lịch sử quân sự, mà còn cho thấy con người luôn tìm cách vượt qua những giới hạn về kỹ thuật và khả năng chế tạo, ngay cả khi phải đối mặt với những thách thức tưởng chừng không thể vượt qua.