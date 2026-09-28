Madam Pang từ bỏ quyền lực ở CLB, trở thành 'bà trùm' bóng đá Thái Lan thế nào?

(VTC News) -

Cuối tháng 12/2023, Nualphan Lamsam, thường được gọi là Madam Pang, rời chức Chủ tịch Port FC sau gần 9 năm điều hành đội bóng Bangkok. Chưa đầy hai tháng sau, ngày 8/2/2024, bà nhận 68 trong tổng số 73 phiếu để trở thành Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Sự thay đổi vị trí kéo theo một thay đổi lớn về quyền lợi. Trước đó, Nualphan đại diện cho một CLB cạnh tranh danh hiệu, suất dự cúp châu Á và quyền lợi tại Thai League. Trên ghế Chủ tịch FAT, bà đứng đầu tổ chức quản lý Port cùng tất cả đối thủ của đội bóng này, từ trọng tài, kỷ luật, đăng ký cầu thủ, cấp phép CLB đến lịch thi đấu và hoạt động của hệ thống giải chuyên nghiệp.

Ngay từ trước cuộc bầu cử, truyền thông Thái Lan đã đặt vấn đề xung đột lợi ích - đối với một ứng viên vừa có thời gian dài điều hành CLB vừa muốn lãnh đạo liên đoàn.

Vì sao Madam Pang từ bỏ ghế chủ tịch đội bóng?

Madam Pang tiếp quản Port FC năm 2015. Dưới thời bà, đội bóng giành Thai FA Cup 2019, thường xuyên nằm trong nhóm cạnh tranh ở Thai League và tham dự các đấu trường châu Á. Port cũng trở thành một trong những CLB gắn chặt nhất với hình ảnh cá nhân của Nualphan.

Madam Pang, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. (Ảnh: FAT)

Việc bà rời chức cuối năm 2023 loại bỏ xung đột trực tiếp về mặt chức danh trước khi tranh cử FAT. Tuy nhiên, Nualphan không cắt đứt quan hệ với Port. Sau khi đắc cử, bà vẫn xuất hiện tại sân Pat, theo dõi và công khai cổ vũ đội bóng cũ.

Khi bị đặt câu hỏi về việc này, Madam Pang cho rằng không có quy định nào cấm Chủ tịch liên đoàn yêu thích một CLB. Bà đồng thời khẳng định không can thiệp vào công tác trọng tài và việc rời Port trước bầu cử chính là cách để tránh những nghi ngờ về lợi ích chồng chéo.

Cho đến nay chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy FAT dưới thời Nualphan can thiệp trọng tài, kỷ luật hoặc lịch thi đấu để Port được hưởng lợi. Trong một vụ khiếu nại trọng tài của Port đầu năm 2026, cơ quan chuyên môn vẫn bác đơn và giữ nguyên kết luận trên sân.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Chủ tịch FAT với đội bóng cũ khiến các tranh cãi liên quan đến Port dễ được nhìn dưới góc độ khác. Một quyết định trọng tài, án kỷ luật hay thay đổi lịch thi đấu vốn bình thường với CLB khác có thể lập tức kéo theo câu hỏi về mức độ độc lập của bộ máy liên đoàn khi Port là bên liên quan.

Madam Pang không giành 68/73 phiếu chỉ nhờ những người gắn với Port. Trong cuộc tranh cử, bà nhận được sự hậu thuẫn của nhiều nhân vật có ảnh hưởng tại Thai League, trong đó có Newin Chidchob của Buriram United và Pavin Bhirombhakdi của BG Pathum United.

Đây đều là những CLB cạnh tranh trực tiếp với Port trên sân cỏ. Việc những ông chủ đối thủ cùng ủng hộ Nualphan cho thấy bà tạo được sự đồng thuận rộng trong giới điều hành các đội bóng chuyên nghiệp, đồng thời cũng khiến quan hệ giữa FAT và nhóm chủ CLB lớn trở thành vấn đề được chú ý.

Kinh nghiệm gần 9 năm điều hành Port giúp Nualphan hiểu cách một CLB nhìn vào lịch thi đấu, nghĩa vụ nhả cầu thủ, chi phí vận hành, rủi ro chấn thương và quyền lợi thương mại. Khi trở thành Chủ tịch liên đoàn, bà có sẵn quan hệ với những người phải ngồi vào bàn thương lượng trong các vấn đề này.

Nhưng FAT cũng phải đưa ra quyết định có thể trực tiếp làm giảm quyền lợi của chính các CLB từng hậu thuẫn Chủ tịch. Khi lịch giải phải nhường cho đội tuyển, khi cầu thủ được triệu tập ngoài FIFA window, hoặc khi trọng tài và kỷ luật ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch, liên đoàn phải chứng minh rằng quan hệ cá nhân với giới chủ không chi phối quyết định chuyên môn.

SEA Games 2025 là trường hợp khiến câu hỏi này nổi lên rõ nhất.

FAT không dừng hoàn toàn Thai League trong thời gian giải đấu dù Thái Lan là chủ nhà. Một số tuyển thủ U22 phải rời đội tuyển để trở về phục vụ CLB, có thời điểm tới 7 cầu thủ không thể tập luyện cùng đội vì nhiệm vụ ở giải quốc nội.

Sau giải, Madam Pang thừa nhận FAT đã sai khi không dành khoảng nghỉ phù hợp cho các cầu thủ. Việc di chuyển liên tục giữa CLB và đội tuyển ảnh hưởng đến thể lực cũng như quá trình chuẩn bị của U22 Thái Lan.

Quyết định duy trì Thai League vì vậy làm xuất hiện nghi ngờ rằng liên đoàn đã nhượng bộ quá nhiều trước quyền lợi CLB. Tuy nhiên, chuyện đội bóng giữ cầu thủ không phải vấn đề mới của nhiệm kỳ Madam Pang.

Buriram từng không nhả một số cầu thủ cho Asian Games 2014. Trước Asian Games 2018, FAT cũng gặp khó khi nhiều CLB muốn giữ quân phục vụ giải quốc nội. Chonburi từng không muốn nhả sáu cầu thủ dự SEA Games 2022, trong khi Asian Games 2023 tiếp tục chứng kiến một số tuyển thủ vắng mặt vì CLB từ chối cho đi.

SEA Games, Asian Games và ASEAN Cup còn có những giai đoạn nằm ngoài FIFA window, khi liên đoàn không thể bắt buộc CLB nhả cầu thủ. Xung đột giữa quyền lợi đội tuyển và đội bóng vì thế đã tồn tại qua nhiều nhiệm kỳ FAT, trước khi Nualphan trở thành Chủ tịch.

Dấu hỏi về xung đột lợi ích chưa được xóa bỏ

Madam Pang từ bỏ vị trí chủ tịch ở câu lạc bộ Port. Tuy nhiên, khả năng ảnh hưởng, chi phối và quyền lợi của bà vẫn gắn chặt với đội bóng này. Doanh nghiệp nhà Lamsam vẫn đứng sau Port FC. Chính điều này gây ra những dấu hỏi về việc xung đột lợi ích khi nữ tỷ phú trở thành người điều hành cả nền bóng đá.

Khi còn điều hành Port, Nualphan từng chủ động nhả cầu thủ cho U23 Thái Lan dù CLB không bị bắt buộc. Trên cương vị Chủ tịch FAT, bà lại phải thuyết phục toàn bộ Thai League cùng làm điều tương tự trong những giải nằm ngoài nghĩa vụ của FIFA.

SEA Games 2025 cho thấy sự thỏa hiệp đó có thể gây thiệt hại cho đội tuyển. Tuy nhiên, những quyết định khác của FAT lại đi theo hướng ngược lại. Năm 2024, liên đoàn từng lùi các trận chung kết cúp quốc nội để đội tuyển có thêm thời gian chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Lịch Thai League cũng từng được bố trí khoảng nghỉ phục vụ ASEAN Cup.

Madam Pang rời chức Chủ tịch Port FC sau gần 9 năm điều hành đội bóng Bangkok. (Ảnh: Port FC)

Dấu hỏi lớn hơn nằm ở cơ chế bảo đảm tính độc lập. Nualphan đã rời Port nhưng vẫn giữ quan hệ công khai với đội bóng cũ. Bà được nhiều ông chủ Thai League hậu thuẫn khi tranh cử và tiếp tục phải làm việc trực tiếp với họ sau khi đắc cử. Những mối quan hệ này không đồng nghĩa với việc tồn tại thiên vị, nhưng khiến các quyết định của FAT về trọng tài, kỷ luật, lịch thi đấu hoặc nghĩa vụ với đội tuyển cần được giải thích và kiểm chứng rõ hơn.

Việc từ chức Port giúp Madam Pang không còn đồng thời giữ hai vị trí có lợi ích trực tiếp đối lập. Tuy nhiên, gần 9 năm ở CLB, sự hậu thuẫn của giới chủ Thai League và những tranh cãi như SEA Games 2025 khiến câu hỏi về khoảng cách giữa liên đoàn với các đội bóng chưa thể khép lại chỉ bằng việc thay đổi chức danh.