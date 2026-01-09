U22 Thái Lan thua Việt Nam, Madam Pang cay đắng nhận lỗi

(VTC News) -

"Trước hết, tôi phải xin lỗi Ủy ban Olympic vì không giành được huy chương vàng nào ở môn bóng đá tại SEA Games, đặc biệt là bóng đá nam", bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phát biểu tại cuộc họp Ban Chấp hành Ủy Ban Olympic quốc gia Thái Lan.

Tại SEA Games 33, bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu giành trọn vẹn 4 tấm huy chương vàng. Tuy nhiên, các đội tuyển chủ nhà lại thất bại toàn tập.

U23 Thái Lan thua cay đắng U23 Việt Nam ở môn bóng đá nam. Đội tuyển nữ Thái Lan thua đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bán kết. Đội tuyển futsal nam và nữ Thái Lan đều thi đấu kém cỏi và thua tan nát trước Indonesia, Việt Nam.

Madam Pang phải xin lỗi sau thất bại của U22 Thái Lan.

"Tôi thừa nhận lần này là lỗi của Liên đoàn bóng đá Thái Lan khi không cho phép các cầu thủ nghỉ ngơi sau khi thi đấu ở các giải đấu cấp câu lạc bộ, do thời gian tổ chức SEA Games không trùng với ngày FIFA.

Hơn nữa, tôi phải thừa nhận rằng hệ số điểm của Thai League hiện nay cao ngang với Trung Quốc. Ngày nay, cơ hội thi đấu ở các giải châu lục của CLB Thái Lan cũng tương đương với Trung Quốc. Do đó, việc cân bằng hai khía cạnh đội tuyển và câu lạc bộ rất khó khăn, và ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan cần sự linh hoạt cao", madam Pang cho biết.

Theo nữ doanh nhân này, bà đã cố gắng có thêm nhiều cuộc thảo luận với các câu lạc bộ về vấn đề hạn ngạch cầu thủ ngoại, để đạt tính thống nhất cao với các giải châu Á. Việc tăng thêm ngoại binh làm dấy lên lo ngại về khả năng cạnh tranh của cầu thủ Thái Lan.

Bà Pang đề nghị Ủy ban xem xét việc cử một đội bóng đá tham dự ASIAD 19. Bà giải thích rằng liên đoàn đã xem xét tình hình và nhận thấy rằng Đại hội Thể thao châu Á diễn ra vào FIFA Days, điều này sẽ rất thuận lợi vì các câu lạc bộ sẽ cho phép cầu thủ của họ tập trung đội tuyển.

Nữ doanh nhân đặt câu hỏi liệu có ai biết rằng sau mỗi trận đấu bóng đá nam SEA Games, cầu thủ phải trở lại thi đấu cho câu lạc bộ của mình hay không. Bà bày tỏ sự không chắc chắn về tình hình này. Bà nhận xét rằng rõ ràng trong hiệp phụ, Thái Lan sẽ thua Việt Nam, đội đã thi đấu xuất sắc.