U23 Việt Nam về nước trong vòng tay người hâm mộ

Tối 24/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở về Hà Nội sau hành trình dài từ Jeddah (Saudi Arabia), quá cảnh tại Doha (Qatar), khép lại chặng thi đấu kéo dài gần ba tuần tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Theo kế hoạch, các thành viên U23 Việt Nam chia làm hai nhóm để di chuyển. Nhóm đầu tiên gồm lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, HLV trưởng Kim Sang Sik, một số trợ lý cùng phần lớn các cầu thủ đã có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 19h45 ngày 24/1. Nhóm này hoàn tất thủ tục nhập cảnh, nhận hành lý vào khoảng 20h05, chuẩn bị rời sân bay sau hành trình dài với hai chặng bay và thời gian quá cảnh tại Qatar.
Nhóm thứ hai gồm 8 thành viên ban huấn luyện và 6 cầu thủ, trong đó có thủ môn Trung Kiên cùng các cầu thủ Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà. Nhóm này xuất phát muộn hơn vào chiều cùng ngày và dự kiến hạ cánh xuống Nội Bài vào sáng sớm 25/1.
Dù thời tiết Hà Nội tối 24/1 khá lạnh, rất đông cổ động viên vẫn có mặt từ sớm tại sân bay Nội Bài để chào đón đội tuyển. Nhiều người mang theo trống, cờ và băng rôn, tạo nên bầu không khí sôi động, ấm áp trong đêm.
Sự xuất hiện của HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
HLV Kim Sang Sik nở nụ cười khi bước ra khu vực sảnh đến. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra xúc động trước tình cảm của các cổ động viên, những người đã kiên nhẫn chờ đợi để chia vui cùng đội tuyển sau thành tích giành hạng Ba U23 châu Á 2026.
Trung vệ Hiểu Minh phải di chuyển bằng xe lăn khiến nhiều cổ động viên không khỏi xúc động.
Cầu thủ này gặp chấn thương nặng trong trận bán kết với U23 Trung Quốc nhưng vẫn đồng hành cùng toàn đội đến ngày cuối cùng của giải.
“Khi thấy cầu thủ phải về nước bằng xe lăn, tôi thực sự xúc động. Các em đã cống hiến hết mình cho đội tuyển. Thành tích hạng Ba châu Á có được là nhờ rất nhiều sự hy sinh”, anh Nguyễn Văn Hòa (ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.
"Thời tiết lạnh nhưng ai cũng vui. Nhìn các cầu thủ, đặc biệt là những người chấn thương, mình càng trân trọng nỗ lực của U23 Việt Nam”, bạn Hải Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) nói.
Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn ký tặng người hâm mộ.
Dù trải qua hành trình di chuyển kéo dài, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn giữ tinh thần thoải mái, nán lại chụp ảnh, ký tặng người hâm mộ trong ít phút trước khi lên xe trở về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để nghỉ ngơi.
Hậu vệ Phạm Lý Đức.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đội U23, các cầu thủ sẽ trở lại câu lạc bộ chủ quản, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải V-League.
Trong thời gian tới, nhiều gương mặt của U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp mặt trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 3, hướng tới vòng loại Asian Cup 2027.
