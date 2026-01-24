U23 Việt Nam về nước trong vòng tay người hâm mộ

Tối 24/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở về Hà Nội sau hành trình dài từ Jeddah (Saudi Arabia), quá cảnh tại Doha (Qatar), khép lại chặng thi đấu kéo dài gần ba tuần tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Theo kế hoạch, các thành viên U23 Việt Nam chia làm hai nhóm để di chuyển. Nhóm đầu tiên gồm lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, HLV trưởng Kim Sang Sik, một số trợ lý cùng phần lớn các cầu thủ đã có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 19h45 ngày 24/1. Nhóm này hoàn tất thủ tục nhập cảnh, nhận hành lý vào khoảng 20h05, chuẩn bị rời sân bay sau hành trình dài với hai chặng bay và thời gian quá cảnh tại Qatar.