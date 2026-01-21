Thua U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam tổn thất nặng

(VTC News) -

U23 Việt Nam kết thúc trận bán kết giải U23 châu Á 2026 với thất bại 0-3. Trận thua này mang đến nỗi buồn cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik, đồng thời đi kèm những tổn thất cho trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại giải đấu - trận tranh hạng 3 vào ngày 23/1.

Đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam là U23 Hàn Quốc, cũng là đại diện của một trong những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Tại giải U23 châu Á 2026, U23 Hàn Quốc thi đấu không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, họ vẫn là đối thủ mạnh so với U23 Việt Nam.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đối mặt với khó khăn rất lớn khi mất 2 trung vệ trụ cột. Nguyễn Hiểu Minh chấn thương, chưa rõ tình hình cụ thể nhưng chắc chắn phải nghỉ thi đấu thời gian dài. Trong khi đó, Phạm Lý Đức cũng không được ra sân ở trận tranh hạng 3 do tấm thẻ đỏ trong hiệp 2 trận gặp U23 Trung Quốc.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đối mặt bài toán khó về lực lượng ở trận tranh hạng 3.

Chấn thương của Hiểu Minh xảy ra ở tình huống cầu thủ này cố gắng lấy bóng ở góc sân trong hiệp một. Pha va chạm với tiền đạo U23 Trung Quốc khiến chân phải của hậu vệ U23 Việt Nam tiếp đất lệch. Đầu gối của trung vệ này quấn băng từ trước, cộng thêm tác động không nhẹ từ pha va chạm khiến Hiểu Minh không thể thi đấu tiếp và phải nhập viện.

Lý Đức bị truất quyền thi đấu ở phút 73. Sau khi phá bóng không tốt dẫn đến tình huống thủng lưới, hậu vệ mang áo số 3 muốn giành lại bóng từ tay đối thủ để thực hiện giao bóng. Tuy nhiên, hành động của Lý Đức bị coi là đánh nguội và trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp.

Sau khi xem lại băng hình, trọng tài huỷ bàn thắng của U23 Trung Quốc. Tuy nhiên, thẻ đỏ của Lý Đức là tình huống riêng biệt, do đó quyết định không thay đổi. U23 Việt Nam phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu và mất luôn trung vệ Hoàng Anh Gia Lai ở trận tranh hạng 3.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik còn 2 trung vệ là Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh. Trong đó, Đức Anh được đưa vào để thay Hiểu Minh nhưng bị rút ra trong hiệp 2 để nhường chỗ cho 1 tiền đạo là Nguyễn Thanh Nhàn. Khi Lý Đức bị đuổi, U23 Việt Nam hết quyền thay người và Nguyễn Thái Sơn được kéo xuống làm trung vệ.

Ở trận gặp U23 Hàn Quốc, bộ 3 hậu vệ của U23 Việt Nam nhiều khả năng là Nhật Minh, Văn Hà và Đức Anh. Hàng thủ của huấn luyện viên Kim Sang-sik vốn ổn định về nhân sự trong suốt năm qua ở mọi giải đấu nhưng nay bị xáo trộn 2 vị trí. Đây rõ ràng là tổn thất không nhỏ.