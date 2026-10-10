Lộ diện tân thư ký báo chí Nhà Trắng, được Tổng thống Trump 'chọn mặt gửi vàng'

“Bà ấy có thành tích ủng hộ không tì vết, đồng thời là người ủng hộ trung thành và xuất sắc ngay từ đầu”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social. Ông cũng gọi bà Zacharia là “người hâm mộ cuồng nhiệt và thành viên của phong trào MAGA”, viết tắt của khẩu hiệu “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tân thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia (Ảnh: Instagram/Katie Zacharia).

Bà Zacharia sẽ kế nhiệm Karoline Leavitt, người rời vị trí vào cuối tháng 8 sau khi sinh con thứ hai. Ông Trump ca ngợi năng lực của nữ phát ngôn viên mới, trong đó có kinh nghiệm làm việc cho các chiến dịch tranh cử tổng thống của ông, đồng thời bày tỏ tin tưởng bà sẽ duy trì mối quan hệ tốt với đội ngũ phóng viên thường trực tại Nhà Trắng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Zacharia cảm ơn ông Trump vì “đặc ân cao quý được phục vụ trên cương vị Thư ký báo chí Nhà Trắng”.

“Được ông Trump tin tưởng là một đặc ân thực sự, còn sự lãnh đạo của ông là phước lành đối với đất nước này. Công việc phía trước là tiếp tục mang lại những kết quả mạnh mẽ cho đất nước và thông tin tới người dân Mỹ về những thành tựu lớn mà chính quyền này đạt được mỗi ngày”, bà viết.

Hiện bà Zacharia là cố vấn truyền thông cấp cao tại Trump Media and Technology Group, công ty vận hành Truth Social. Ông Trump đánh giá công việc của bà tại đây là “xuất sắc”.

Bà Zacharia thường xuyên bình luận trên các kênh truyền hình bảo thủ, trong đó có Fox News và Newsmax. Trước đó, bà từng có thời gian ngắn làm phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), cơ quan giám sát hoạt động thực thi luật nhập cư của nước này. Theo hồ sơ LinkedIn, bà gia nhập bộ dưới thời cựu Bộ trưởng Kristi Noem vào đầu năm 2026 nhưng rời đi sau khoảng hai tháng.

Sống tại California, bà Zacharia từng làm việc với Fix California, tổ chức vận động bảo thủ do ông Richard Grenell thành lập. Ông Grenell là đồng minh lâu năm của ông Trump và là một trong những đặc phái viên tổng thống của ông. Theo CNBC, bà Zacharia từng giữ chức cố vấn pháp lý trưởng của tổ chức này, vốn hướng tới thúc đẩy các mục tiêu chính trị bảo thủ tại bang có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ.

Bà tốt nghiệp trường luật thuộc Đại học Pepperdine và bắt đầu sự nghiệp chính trị trong đảng Cộng hòa với công việc thực tập tại Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa năm 2006.

Theo CNN, trước khi đưa ra quyết định bổ nhiệm, ông Trump đã tham khảo ý kiến một số đồng minh và cố vấn, trong đó có bà Leavitt.

Việc bổ nhiệm bà Zacharia giúp lấp đầy một trong những vị trí có mức độ hiện diện trước công chúng cao nhất tại Nhà Trắng. Thư ký báo chí có nhiệm vụ tổ chức họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về chính sách của chính quyền và bảo vệ lập trường của Tổng thống trước công chúng.

Bà Leavitt đảm nhận cương vị này khi ông Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1/2025. Ở tuổi 27, bà trở thành thư ký báo chí Nhà Trắng trẻ nhất trong lịch sử Mỹ. Trước đó, bà từng giữ chức thư ký báo chí cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump và được xem là người trung thành với Tổng thống.