Lộ diện đội hình A của Thái Lan tái đấu tuyển Việt Nam, có Chanathip

(VTC News) -

Chiều 14/9, huấn luyện viên Anthony Hudson công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Thái Lan tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Danh sách lần này cho thấy Thái Lan mang đến giải lực lượng được đánh giá cao, với nhiều trụ cột đang thi đấu trong nước và nước ngoài.

So với danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ, quá trình rút gọn nhân sự của HLV Hudson tạo ra một số bất ngờ. Sự trở lại đáng chú ý nhất thuộc về Chanathip Songkrasin. Tiền vệ có biệt danh “Messi Thái” được triệu tập để bổ sung sức sáng tạo cho tuyến giữa sau khi Thanawat không thể tham dự. Chanathip vẫn là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng lớn của bóng đá Thái Lan.

Supachok Sarachat, anh trai của Suphanat Mueanta và đang thi đấu tại Nhật Bản, tiếp tục góp mặt. Supachok từng gây chú ý với bàn thắng nhiều tranh cãi vào lưới tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024.

Danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Thái Lan tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 được công bố. (Ảnh: Thairath)

Bên cạnh các trụ cột quen thuộc, đội tuyển Thái Lan còn sở hữu nhiều cầu thủ mang dòng máu Thái Lan đang thi đấu hoặc trưởng thành ở nước ngoài. Jonathan Khemdee, Manuel Tom Bihr, Nicholas Mickelson và Jude Soonsup-Bell đều được HLV Hudson điền tên vào danh sách 23 cầu thủ dự giải.

Đáng chú ý, hai cựu binh Theerathon Bunmathan và Teerasil Dangda không có tên. HLV Hudson cũng không có sự phục vụ của Suphanat Mueanta và Thanawat Suengchitthawon do chấn thương. Ở chiều ngược lại, Suphanan Bureerat kịp bình phục để góp mặt.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Philippines và Pakistan. Trong đó, trận đấu giữa “Voi chiến” và Việt Nam diễn ra ngày 29/9.

Cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam được đặc biệt chú ý khi hai đội vừa gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup 2026. Thái Lan thua Việt Nam với tổng tỷ số 2-4 sau hai lượt trận và mất chức vô địch vào tay thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Danh sách 23 cầu thủ Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026

Thủ môn: Kampol Pathomakkul (Ratchaburi FC), Patiwat Khammai (True Bangkok United), Saranon Anuin (BG Pathum United)

Hậu vệ: Kritsada Kaman (BG Pathum United), Jonathan Khemdee (Ratchaburi FC), Chaiyaphon Otton (Port FC), Nattapong Sayriya (Chonburi FC), Nicholas Mickelson (SV Elversberg), Manuel Tom Bihr (Port FC), Waris Choolthong (BG Pathum United), Suphanan Bureerat (Port FC)

Tiền vệ: Kakana Khamyok (True Bangkok United), Chanathip Songkrasin (BG Pathum United), Teerapat Pruetong (Hokkaido Consadole Sapporo), Peeradon Chamratsamee (Port FC), Sarach Yooyen (BG Pathum United), Seksan Ratree (Port FC), Supachok Sarachat (Hokkaido Consadole Sapporo), Iklas Sanron (Buriram United), Anan Yodsangwal (Buriram United)

Tiền đạo: Jude Soonsup-Bell (Port FC), Teerasak Poeiphimai (Port FC), Supachai Chaided (Buriram United).