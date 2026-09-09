Lionel Messi mua CLB hạng Nhì Tây Ban Nha

(VTC News) -

ESPN dẫn nguồn tin cho biết Lionel Messi đạt thỏa thuận sơ bộ để tiếp quản câu lạc bộ Eldense, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Eldense hiện thuộc sở hữu của tập đoàn đầu tư Colombia Grupo TH, đơn vị cũng sở hữu các CLB tại Colombia và Thụy Sỹ.

Thương vụ chưa hoàn tất về mặt pháp lý và còn chờ quá trình thẩm định cũng như sự phê duyệt cần thiết từ Hội đồng Thể thao Quốc gia Tây Ban Nha (CSD). Nếu thương vụ thành công, Eldense sẽ trở thành CLB thứ hai tại Tây Ban Nha thuộc sở hữu của huyền thoại Barcelona và đội tuyển Argentina Lionel Messi.

Hồi tháng 4, Messi hoàn tất việc mua Cornella, đội bóng có trụ sở tại Barcelona và đang thi đấu ở giải hạng Năm. Cornella có trụ sở tại vùng Baix Llobregat, Catalonia, nơi Messi từng gắn bó phần lớn sự nghiệp với Barca.

Lionel Messi đạt thỏa thuận sơ bộ để tiếp quản câu lạc bộ Eldense. (Ảnh: Reuters)

Eldense sẽ trở thành CLB chuyên nghiệp đầu tiên tại Tây Ban Nha mà Messi đầu tư, trong khi Cornella vẫn hoạt động theo mô hình bán chuyên nghiệp.

Theo ESPN, việc Messi đồng thời sở hữu Eldense và Cornellà nhiều khả năng chưa gây ra vấn đề trong tương lai gần, bởi hai đội hiện cách nhau ba hạng đấu. Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) nhiều khả năng sẽ không cho phép hai đội cùng thi đấu ở một hạng đấu nếu Messi là cổ đông lớn nắm quyền kiểm soát ở cả hai CLB.

Eldense được thành lập năm 1921 và trong phần lớn lịch sử, đội bóng này thi đấu bên ngoài hai hạng đấu cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Năm 2023, Eldense giành quyền thăng lên giải hạng Nhì Tây Ban Nha lần đầu tiên kể từ năm 1964. Đội xuống hạng vào năm 2025 trước khi giành quyền trở lại giải hạng Nhì vào mùa hè vừa qua.

Sau khi không thắng cả bốn trận từ đầu mùa giải này, HLV Claudio Barragan đã bị sa thải hồi đầu tuần, khiến Eldense hiện chưa có HLV trưởng. Eldense thi đấu các trận sân nhà tại Nuevo Pepico Amat, sân vận động có sức chứa 5.776 người ở thành phố Elda.

Messi không phải cái tên xa lạ với các dự án bóng đá ngoài sân cỏ. Mối liên hệ lâu năm với Barcelona và xứ Catalonia, cùng sự quan tâm dành cho công tác phát triển cầu thủ trẻ, từng được thể hiện qua nhiều hoạt động của siêu sao Argentina.

Cuối năm 2025, anh lần đầu tổ chức Messi Cup tại Miami, với sự góp mặt của các đội trẻ đến từ nhiều CLB tên tuổi như Inter Milan, River Plate, Atletico Madrid, Chelsea, Man City và Barcelona. Trước đó, Messi cũng cùng người đồng đội lâu năm Luis Suarez tham gia vào dự án Deportivo LSM tại Uruguay.