Link xem trực tiếp Porto vs Man City 2h ngày 9/9, giải Champions League

(VTC News) -

Porto đấu với Manchester City trên sân Dragao (Porto, Bồ Đào Nha) trong lượt trận đầu tiên của vòng phân hạng Champions League 2026-2027 (Cúp C1 châu Âu). Khán giả có thể xem trực tiếp trận Porto vs Man City trên hệ thống của TV360 hoặc VTVCab.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Porto vs Man City nhanh nhất.

Xem trực tiếp Porto vs Man City trên kênh nào?

TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của Champions League mùa giải 2026/27 tại Việt Nam. Trận Porto đấu với Man City được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của TV360, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Porto vs Man City có thể truy cập website tại địa chỉ tv360.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng TV360 trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Porto và Man City được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Link TV360 trực tiếp Porto vs Man City hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Porto đấu với Man City được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link TV360 trực tiếp bóng đá Porto vs Man City (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://tv360.vn/tv/tv360-3?ch=148

Để xem trực tiếp trận đấu Porto vs Man City trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website tv360.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng TV360 từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Porto vs Man City

Man City bước vào Champions League với phong độ ấn tượng, song chuyến làm khách trên sân Dragao hứa hẹn là thử thách đáng kể đầu tiên dành cho thầy trò HLV Enzo Maresca. Porto không chỉ có lợi thế sân nhà mà còn đang vận hành ổn định dưới thời Francesco Farioli. Vì vậy, màn so tài này có thể phần nào kiểm chứng sức mạnh của Man “xanh” sau những kết quả thuận lợi đầu mùa.

Porto đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy hứng khởi. Đội bóng của HLV Francesco Farioli giành chiến thắng trong cả 5 trận đầu tiên trên mọi đấu trường, đồng thời không để thủng lưới ở 4 vòng mở màn Liga Portugal. Ngay trước ngày trở lại Champions League, “Những chú rồng” tiếp tục duy trì mạch thắng khi vượt qua Moreirense 2-1 tại Dragão và giữ vững vị trí dẫn đầu giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Man City cũng có màn chạy đà thuận lợi dưới sự dẫn dắt của Enzo Maresca. Nhà cầm quân được lựa chọn kế nhiệm Pep Guardiola giúp đội bóng thành Manchester toàn thắng 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh. Những kết quả tích cực ban đầu giúp Man City có thêm sự tự tin trước khi chuyển sự tập trung sang đấu trường châu Âu.

Champions League đồng thời là nơi Maresca được kỳ vọng giúp Man City tìm lại vị thế từng có. Kể từ chức vô địch năm 2023, đội chủ sân Etihad chưa thể tiến xa hơn vòng tứ kết. Với tiềm lực và mục tiêu của Man “xanh”, thành tích này chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Bởi vậy, một chiến thắng ngay trong trận ra quân sẽ là khởi đầu lý tưởng cho “The Citizens”. Tuy nhiên, màn trình diễn trước tân binh Coventry vào cuối tuần qua cho thấy Man City vẫn còn những vấn đề cần hoàn thiện.