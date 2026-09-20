Link xem trực tiếp Phú Thọ vs Hà Tĩnh 18h ngày 20/9, vòng loại Cúp Quốc gia

(VTC News) -

Trận Phú Thọ vs Hà Tĩnh diễn ra lúc 18h ngày 20/9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ), thuộc vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play và TV360.

Xem trực tiếp Phú Thọ vs Hà Tĩnh trên kênh nào?

Trận Phú Thọ vs Hà Tĩnh ngày 20/9 được chiếu trực tiếp trên nền tảng của FPT Play, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động. Ngoài ra, khán giả có thể theo dõi trận đấu trên TV360.

Người xem có thể truy cập website FPT Play, TV360 bằng trình duyệt trên máy tính, Smart TV hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận Phú Thọ vs Hà Tĩnh được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Phú Thọ vs Hà Tĩnh hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Phú Thọ đấu với Hà Tĩnh được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Phú Thọ vs Hà Tĩnh (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/xuan-thien-phu-tho-hong-linh-ha-tinh-6aaca259ddd2c9cc9da87bd7

Để xem trực tiếp Phú Thọ vs Hà Tĩnh trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Phú Thọ vs Hà Tĩnh

Phú Thọ bước vào trận đấu sau khi hòa Khánh Hòa 1-1 ngày 13/9. Trong 10 trận gần nhất được thống kê, đội bóng này thắng 4, hòa 3 và thua 3, ghi 15 bàn và nhận 12 bàn thua. Các chiến thắng của Phú Thọ trong giai đoạn này đến trước Đồng Nai, TP.HCM 2, Văn Hiến và Long An.

Hà Tĩnh vừa thắng Đồng Nai 1-0 tại V.League ngày 13/9. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 3, hòa 3 và thua 4, ghi 5 bàn, thủng lưới 9 lần. Hà Tĩnh giữ sạch lưới ở 5 trong 10 trận kể trên.

Hai đội bước vào trận đấu loại trực tiếp tại sân Việt Trì để tranh suất đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2026-2027.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Phú Thọ vs Hà Tĩnh mới nhất.