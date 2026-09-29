Link xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Thái Lan 19h30 ngày 29/9, FIFA ASEAN Cup

(VTC News) -

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9 trên sân vận động Si Jalak Harupat (Indonesia). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng B tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Trận Việt Nam đấu với Thái Lan được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên TV360.

Người xem có thể truy cập FPT Play hoặc TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Thái Lan được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Thái Lan (sao chép và dán vào trình duyệt web):

Để xem trực tiếp Việt Nam đấu với Thái Lan trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Việt Nam vs Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines, với bàn thắng duy nhất của Nguyễn Đình Bắc. Ba điểm đến không hề dễ dàng khi Philippines tạo ra sức ép đáng kể, nhất là trong những phút cuối. Dù vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đứng vững để bảo toàn cách biệt mong manh đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Việc FIFA ASEAN Cup diễn ra trong FIFA Days giúp các đội tuyển có cơ hội tập hợp lực lượng tốt nhất. Thái Lan là một trong những đội hưởng lợi khi triệu tập gần như đầy đủ những gương mặt quan trọng, nổi bật là Chanathip Songkrasin. Tiền vệ được mệnh danh “Messi Thái” thậm chí được cho nghỉ hoàn toàn ở trận ra quân gặp Pakistan.

Không cần Chanathip, “Voi chiến” vẫn dễ dàng thắng Pakistan 4-0. Chênh lệch trình độ lớn giúp Thái Lan không phải tiêu tốn quá nhiều thể lực, đồng thời có điều kiện giữ sức cho các trụ cột. Vì thế, cuộc chạm trán Việt Nam mới được xem là thử thách thực sự đầu tiên của họ tại giải.

Với việc hai đội đều giành trọn 3 điểm ở lượt mở màn, màn đối đầu Việt Nam - Thái Lan có ý nghĩa trực tiếp đến cuộc đua giành ngôi đầu bảng B. Đây cũng là trận đấu được ví như “chung kết” của bảng đấu.

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