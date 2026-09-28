Link xem trực tiếp bóng đá Singapore vs Bangladesh 16h ngày 28/9, FIFA ASEAN Cup

(VTC News) -

Trận đấu giữa Singapore và Bangladesh diễn ra lúc 16h ngày 28/9 trên sân vận động Gelora Bung Karno (Indonesia). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng A tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Xem trực tiếp Singapore vs Bangladesh trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Trận Singapore đấu với Bangladesh được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên TV360.

Người xem có thể truy cập FPT Play hoặc TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Singapore và Bangladesh được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp Singapore vs Bangladesh hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Singapore đấu với Bangladesh được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Singapore đấu với Bangladesh (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/singapore-bangladesh-6ab9cb2617cf65e3d580a398?event=event

Để xem trực tiếp Singapore đấu với Bangladesh trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Singapore vs Bangladesh

Singapore và Bangladesh bước vào lượt trận thứ hai với áp lực ngang nhau khi đều trắng tay trong ngày ra quân. Một thất bại nữa có thể khiến cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp của cả hai bị ảnh hưởng đáng kể. Ở trận mở màn, Singapore để thua Indonesia 0-2 trong thế trận gặp nhiều bất lợi, trong khi Bangladesh thất bại 0-3 khi đụng độ Malaysia.

Bởi vậy, cuộc đối đầu Bangladesh mang ý nghĩa quan trọng với Singapore. Trước đối thủ không được đánh giá cao về chất lượng đội hình, đội bóng đảo quốc sư tử cần hướng đến 3 điểm để duy trì khả năng cạnh tranh tại bảng đấu. Tuy nhiên, thay vì đẩy cao đội hình và mạo hiểm tấn công, Singapore có thể ưu tiên sự an toàn, kiểm soát thế trận và chờ đợi cơ hội kết liễu đối phương.

So với Bangladesh, Singapore nhỉnh hơn về kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng tổ chức lối chơi. Dù không còn sở hữu lực lượng nổi bật như những giai đoạn thành công trước đây, đội bóng này vẫn duy trì những đặc trưng quen thuộc như tính kỷ luật, khả năng tranh chấp quyết liệt và sự chặt chẽ trong hệ thống phòng ngự.

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