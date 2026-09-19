Link xem trực tiếp bóng đá Nottingham Forest vs Coventry City 23h30 ngày 19/9

(VTC News) -

Trận đấu giữa Nottingham Forest và Coventry City diễn ra lúc 23h30 ngày 19/9 trên sân vận động City Ground. Trận đấu thuộc vòng 5 Ngoại Hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Xem trực tiếp Nottingham Forest và Coventry trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027. Trận Nottingham Forest đấu với Coventry City được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Nottingham Forest đấu với Coventry City có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Nottingham Forest và Coventry City được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Nottingham và Coventry hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Nottingham Forest đấu với Coventry City được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Nottingham Forest vs Coventry City (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/nottingham-forest-coventry-city-6aaa64df07a7701aff3c276a

Để xem trực tiếp Nottingham Forest đấu với Coventry City trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Nottingham vs Coventry

Nottingham Forest bước vào trận đấu với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng cùng 5 điểm. Sau 4 lần ra sân gần nhất, đội chủ sân City Ground có 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Thành tích chưa thực sự nổi bật, nhưng Nottingham Forest vẫn cho thấy sự ổn định trong cách tổ chức lối chơi và đang nỗ lực cải thiện thứ hạng để tiến gần hơn tới nhóm dẫn đầu.

Ở chiều ngược lại, Coventry đang đối mặt với nhiều khó khăn khi đứng cuối bảng và chưa giành được điểm nào. Bốn thất bại liên tiếp cho thấy đội bóng vùng Tây Midlands gặp vấn đề cả về phong độ lẫn khả năng duy trì sự cân bằng trong lối chơi. Áp lực càng lớn hơn khi Coventry phải làm khách tại City Ground trong bối cảnh tinh thần và hiệu quả thi đấu đều chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Nottingham Forest vs Coventry City mới nhất.