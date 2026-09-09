Link xem trực tiếp bóng đá Barcelona vs Feyenoord 23h45 ngày 9/9

(VTC News) -

Barcelona đấu với Feyenoord trên sân Camp Nou (Barcelona, Tây Ban Nha) trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League 2026-2027 (Cúp C1 châu Âu). Khán giả có thể xem trực tiếp trận Barcelona vs Feyenoord trên hệ thống của TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Barcelona vs Feyenoord nhanh nhất.

Xem trực tiếp Barcelona vs Feyenoord trên kênh nào?

TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của Champions League mùa giải 2026/27 tại Việt Nam. Trận Barcelona đấu với Feyenoord được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của TV360, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Barcelona vs Feyenoord có thể truy cập website tại địa chỉ tv360.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng TV360 trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Barcelona và Feyenoord được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Link TV360 trực tiếp Barcelona vs Feyenoord hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Barcelona đấu với Feyenoord được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link TV360 trực tiếp bóng đá Barcelona vs Feyenoord (sao chép và dán vào trình duyệt web):

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Để xem trực tiếp trận đấu Barcelona vs Feyenoord trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website tv360.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng TV360 từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Barcelona vs Feyenoord

Barcelona mở màn hành trình tại Champions League 2026/27 bằng cuộc tiếp đón Feyenoord trên sân nhà. Đại diện Tây Ban Nha được đánh giá là vượt trội và hướng tới 3 điểm đầu tiên trong mục tiêu chinh phục chức vô địch châu Âu lần đầu kể từ năm 2015.

Đội bóng xứ Catalan bước vào trận đấu với phong độ cao. Thầy trò HLV Hansi Flick toàn thắng 4 vòng đầu tiên tại La Liga. Đáng chú ý, “Culés” có tới 3 trận ghi được 5 bàn. Sức mạnh tấn công cũng là điểm nổi bật của Barcelona tại đấu trường châu Âu dưới thời nhà cầm quân người Đức, với trung bình 2,88 bàn mỗi trận qua 26 lần ra sân ở Champions League.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Feyenoord cũng đến Tây Ban Nha với trạng thái tích cực. Đội bóng của HLV Giovanni van Bronckhorst, á quân Eredivisie mùa trước, vừa đánh bại Nijmegen 3-1. Tính trên mọi đấu trường, bao gồm cả các trận giao hữu, Feyenoord duy trì thành tích bất bại kể từ đầu tháng 3.

Đại diện Rotterdam cũng có truyền thống đáng kể tại sân chơi danh giá nhất châu Âu. Feyenoord từng vô địch Cúp C1 năm 1970 sau khi vượt qua Celtic 2-1 trong trận chung kết. Ở lần gần nhất góp mặt tại Champions League mùa 2024/25, đội bóng Hà Lan tiến tới vòng 1/8 trước khi dừng bước trước Inter Milan với tổng tỷ số 1-4.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu đang ủng hộ đội chủ sân Camp Nou. Trong lần duy nhất chạm trán Feyenoord tại Cúp C1 mùa 1974/75, Barcelona giành chiến thắng 3-0. Đại diện Tây Ban Nha cũng chỉ nhận 2 thất bại trong 18 trận gặp các CLB Hà Lan. Ở chiều ngược lại, Feyenoord thua tới 8 trong 11 lần gần nhất đối đầu các đội bóng đến từ Tây Ban Nha.