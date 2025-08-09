Liên tục lập kỷ lục, giá vàng còn leo thang đến khi nào?

(VTC News) -

Giá vàng có thể tăng tiếp

Sáng nay 9/8, giá vàng miếng niêm yết ở mức 123,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 124,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra, đi ngang so với phiên giao dịch gần nhất. Các chuyên gia nhận định, vàng có thể tăng trong thời gian tới.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM) cho rằng, vàng vẫn còn nhiều yếu tố giúp tăng giá. Thị trường lao động Mỹ hiện yếu hơn kỳ vọng, làm gia tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất, từ đó đẩy giá vàng tăng vọt.

“Kinh tế Mỹ đang yếu đi, cùng với ảnh hưởng thuế quan và các chính sách của ông Donald Trump thời gian qua làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Khi đó, giá vàng sẽ bật tăng mạnh.

Rất khó để dự báo giá vàng thế giới lúc này khi giá vẫn đang xoay quanh các vùng 3.300-3.400 USD/ounce. Nó cần vượt qua mốc 3.500 USD/ounce để xác lập một xu hướng tăng mới. Hiện tại, giá vàng vẫn đi ngang trong một biên độ dao động rất mạnh, tức là khi giá giảm sẽ giảm mạnh và tăng cũng sẽ tăng rất mạnh”, ông Huân nhận định.

Giá vàng được dự báo có thể tăng lên đỉnh 125 triệu đồng/lượng trong những ngày tới. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng nhận định, giá vàng trong nước đã vượt 124 triệu đồng/lượng.

"Vì vậy có khả năng giá vàng trong nước sẽ tiến tới ngưỡng 130 triệu đồng/lượng, nhưng chưa biết được vào thời điểm nào. Tuy nhiên, giá vàng có thể tiến mốc 125 triệu đồng/lượng trong vòng vài ba tháng tới".

Theo ông, giá vàng thế giới gần đây liên tục biến động chủ yếu do hoạt động mua bán mang tính ngắn hạn của nhà đầu tư.

Giá vàng thế giới đã chạm mức cao dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư bán ra để chốt lời, gây áp lực giảm giá ngắn hạn. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế.

Ông Hiếu cho rằng, các yếu tố địa chính trị phức tạp, cũng như các vấn đề thuế quan của Mỹ với các nước đang tạo lực đẩy cho giá vàng toàn cầu.

Chuyên gia Trần Duy Phương cũng nhận định, việc giá vàng trong nước lập kỷ lục mới chỉ là vấn đề thời gian ngắn.

Ông phân tích, giá vàng thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh lên vùng 3.400 USD/ounce sau đó nhiều khả năng giảm trở lại. Tuy nhiên, giá vàng trong nước, ngoài chịu sự tác động của giá thế giới thì vẫn chịu áp lực bởi thị trường chưa có thêm nguồn cung từ nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất. Vì thế, giá rất khó giảm sâu và thu hẹp với giá thế giới.

“Giá vàng trong nước hiện khá tách bạch và chỉ theo giá vàng thế giới ở một phần nào đó. Giá phụ thuộc vào nhu cầu trong nước, trong khi nguồn cung trên thị trường lại khan hiếm. Chính vì thế, dù giá vàng thế giới có giảm sâu thêm nữa thì cũng khó tác động nhiều đến giá vàng trong nước.”, ông Phương nói.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, việc đầu tư vàng cần định hướng trung - dài hạn, bởi nếu lướt sóng trong bối cảnh biến động mạnh như hiện nay thì rủi ro rất lớn.

Bởi lẽ khi giá vàng tăng vọt, nhà đầu tư dễ có xu hướng bán chốt lời, tạo lực điều chỉnh ngắn hạn. Chính vì thế, việc nắm giữ dài hạn sẽ phù hợp hơn với bản chất của vàng là tài sản phòng thủ, ít rủi ro.

Ông Hiếu cho rằng, kênh đầu tư nào cũng có điểm mạnh riêng. Thị trường vàng, chứng khoán, bất động sản, hay gửi ngân hàng đều cần được đánh giá dựa trên cả định lượng và định tính, không thể hành động cảm tính.

Chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế mua vàng miếng thời điểm này để tránh rủi ro. (Ảnh: Minh Đức).

Theo ông Hiếu trong giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư nên phân bổ tài sản một cách cân bằng. Nhà đầu tư nên để khoảng 1/3 giữ tiền mặt tại ngân hàng để phòng ngừa rủi ro và linh hoạt xoay chuyển; phần còn lại chia đều cho vàng và chứng khoán, hai kênh đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường.

“Hiện giá vàng miếng trong nước cao hơn hẳn giá vàng thế giới từ 16 - 17 triệu đồng/lượng. Trong trường hợp buộc phải mua, người dân không nên đổ xô mua vàng miếng, thay vào đó có thể mua vàng nhẫn với ưu điểm là theo sát giá thế giới hơn nên ít rủi ro hơn.

Nếu mua vàng vật chất để tích lũy giá trị thì nên có lộ trình dài hạn, chia nhỏ thời điểm mua. Tuyệt đối tránh đầu cơ vàng ngắn hạn bằng đòn bẩy tài chính hoặc mua theo tin đồn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường còn nhạy cảm và thiếu minh bạch về cung - cầu thực tế", ông Hiếu nói.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư thời điểm này, ông Nguyễn Quang Huy, CEO khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi cho biết, diễn biến giá vàng hiện nay rất phức tạp và khó lường, đặc biệt là trong ngắn hạn. Vì vậy, đầu tư vàng tiềm ẩn rủi ro cao đối với những người có mục tiêu ngắn hạn hoặc lướt sóng.

Theo ông, về dài hạn, có thể đầu tư vàng nhưng tỷ trọng không nên quá 10% tổng danh mục tài sản. Phần còn lại của dòng vốn nên được phân bổ hợp lý vào các kênh có tiềm năng sinh lời và phù hợp với từng cá nhân như: Kinh doanh, khởi nghiệp, hay đầu tư vào cổ phiếu doanh nghiệp có nền tảng tốt, hưởng lợi từ xu hướng kinh tế.

Ngoài ra, dòng tiền cũng có thể gửi tiết kiệm hoặc đầu tư các loại bất động sản vừa túi tiền, có nhu cầu thực.

"Vàng vẫn là tài sản trú ẩn quan trọng, nhưng không phải kênh đầu tư tối ưu cho tất cả mọi người. Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, không nên chạy theo tâm lý FOMO (tâm lý sợ bỏ lỡ - PV) mua vào ở vùng đỉnh vì có thể chịu rủi ro điều chỉnh mạnh.

Đối với nhà đầu tư dài hạn, có thể nắm giữ vàng với tỷ trọng hợp lý nhưng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng, mà cần đa dạng hóa danh mục tài sản để tối ưu lợi nhuận và giảm rủi ro", ông Huy đưa ra lời khuyên.