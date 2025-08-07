Giá vàng miếng đắt nhất lịch sử, vượt 124 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Lúc 15h15 chiều nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 122,7 - 124,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn vẫn trụ vững trên đỉnh được thiết lập từ ngày 5/8. Cụ thể, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 117,5 - 120 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới hôm nay cũng tiếp tục đà đi lên. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.379 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng.

Theo các chuyên gia, về dài hạn triển vọng giá vàng vẫn khá tươi sáng. Trong bản tin vừa được Bloomberg công bố, số lượng vàng thỏi dự trữ tại các kho liên kết với Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục - dấu hiệu cho thấy nhu cầu vàng đang phục hồi mạnh mẽ tại Trung Quốc.

Vàng miếng lại lập kỷ lục mới. (Ảnh: Minh Đức).

Citigroup (một tập đoàn tài chính đa quốc gia của Mỹ) vừa nâng dự báo giá vàng thế giới lên mức 3.500 USD/ounce trong 3 tháng tới, từ 3.300 USD/ounce đưa ra hồi tháng 6/2025, với ngưỡng giao dịch điều chỉnh tăng từ mức 3.100 - 3.500 USD/ounce lên mức 3.300 - 3.600 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, về dài hạn, vàng có thể được hỗ trợ bởi USD trong xu hướng đi xuống. Đồng bạc xanh suy giảm khá mạnh từ đầu năm theo kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất và mong muốn nới lỏng chính sách tiền tệ của ông Trump.

Vàng được dự báo sẽ vượt ngưỡng 3.400 USD/ounce trong tháng 9 khi Fed giảm lãi suất và có thể tiến xa hơn nếu ngân hàng trung ương Mỹ tăng cường nới lỏng tiền tệ.

Nhận định về giá vàng trong nước, chuyên gia Trần Duy Phương cho rằng, việc giá vàng trong nước lập kỷ lục chỉ là vấn đề thời gian ngắn.

Ông phân tích: Giá vàng thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh lên vùng 3.400 USD/ounce sau đó nhiều khả năng giảm trở lại. Tuy nhiên, giá vàng trong nước, ngoài chịu sự tác động của giá thế giới thì vẫn chịu áp lực bởi thị trường chưa có thêm nguồn cung từ nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất. Vì thế giá rất khó giảm sâu và thu hẹp với giá thế giới.

“Giá vàng trong nước hiện khá tách bạch và chỉ theo giá vàng thế giới ở một phần nào đó thôi. Giá phụ thuộc vào nhu cầu trong nước, trong khi nguồn cung trên thị trường lại khan hiếm. Chính vì thế, dù giá vàng thế giới có giảm sâu thêm nữa thì cũng khó tác động nhiều đến giá vàng trong nước.

Chẳng hạn vàng thế giới giảm 100 USD, tương đương 2,6 triệu đồng/lượng thì trong nước cũng có giảm nhưng mức giảm 400.000 - 500.000 đồng/lượng. Tuy nhiên nếu giá vàng thế giới biến động tăng thì ngay lập tức giá vàng trong nước tăng với tốc độ nhanh hơn. Nguyên nhân là do nhu cầu của thị trường cao”, ông Phương nói.

Đồng quan điểm, chuyên gia Nguyễn Quang Huy, CEO khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi cho biết, dù không ồn ào như trước nhưng vàng miếng vẫn đang "nóng". Vàng vẫn là tài sản “cầm không lỗ” trong tâm lý của người Việt, vì thế có tạo nền giá vững vàng hơn so với các tài sản đầu cơ ngắn hạn. Với diễn biến hiện tại, giá vàng miếng SJC sẽ sớm chinh phục lại đỉnh cũ 124 triệu đồng/lượng và thậm chí vượt mốc này.