Giá vàng hôm nay 8/8: Tăng bật trở lại, tiến sát 3.400 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng bật tăng do thông tin Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục bổ sung dự trữ vàng và diễn biến kỹ thuật ngắn hạn nghiêng về xu hướng tăng - một dấu hiệu cho thấy nhu cầu vàng đang phục hồi mạnh mẽ tại Trung Quốc.

Việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng dự trữ vàng trong tháng 7 đánh dấu tháng thứ 9 liên tiếp mua vào, nhằm đa dạng hóa danh mục tài sản và giảm phụ thuộc vào đồng USD. Theo Bloomberg, tính từ tháng 11 năm ngoái đến nay, Trung Quốc đã mua khoảng 36 tấn vàng.

Ngoài ra, giá vàng còn được hỗ trợ nhờ căng thẳng thương mại chưa được giải quyết triệt để giữa Mỹ và các đối tác cùng những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và xung đột Nga-Ukraine.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tăng bật trở lại. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 8/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 122,7 - 124,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 - 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.395 USD/ounce, tăng 24 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.396 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia phân tích thị trường Tim Waterer tại KCM Trade nhận định các mối đe dọa thuế quan mới từ Mỹ khiến vàng trở thành sự lựa chọn an toàn cho các nhà đầu tư. Ông cho biết giá vàng đang tiến sát ngưỡng tâm lý 3.400 USD/ounce, trong khi các tài sản rủi ro bị dao động do những tuyên bố về thuế quan liên tục từ Tổng thống Mỹ.

Vàng, vốn là tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đánh giá có 93% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9/2025. Ông Neel Kashkari, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, cho biết Fed có thể cần hạ lãi suất trong thời gian tới để ứng phó với tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Mỹ.