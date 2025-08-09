Giá vàng hôm nay 9/8: Vàng thế giới giảm phiên cuối tuần, trong nước đứng yên

(VTC News) -

Giá vàng đã lên đỉnh cao nhất mọi thời đại do những bất ổn xung quanh việc Mỹ có thể áp thuế nhập khẩu riêng đối với các loại thỏi vàng giao dịch phổ biến nhất. Giá vàng giao ngay tuy có giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì đà tăng trong tuần.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,1% sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/7. Tính chung cả tuần, giá vàng đã tăng khoảng 1%. Trong khi đó, giá vàng tương lai kỳ hạn tháng 12 tăng 1,4%, lên 3.502,90 USD/ounce, và từng đạt mức kỷ lục 3.534,10 USD.

Sự chênh lệch giữa giá vàng tương lai tại New York và giá vàng giao ngay đã mở rộng hơn 100 USD sau khi tờ Financial Times đưa tin Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với vàng miếng 1kg. Thông tin này dựa trên một bức thư từ Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP), có hiệu lực từ ngày 31/7, quy định vàng thỏi 1kg và 100 ounce sẽ chịu mức thuế cao hơn. Động thái này có thể ảnh hưởng đến Thụy Sĩ, trung tâm tinh chế vàng lớn nhất thế giới.

Giá vàng thế giới đầu giờ sáng nay giảm nhẹ (Ảnh minh hoạ).

Susannah Streeter từ Hargreaves Lansdown nhận định: "Đợt tăng giá đột biến của vàng cho thấy ngay cả tài sản trú ẩn an toàn cũng không tránh khỏi biến động trong bối cảnh chính sách thuế phức tạp hiện nay".

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 9/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 123,20 – 124,40 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với hôm qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức ở mức 3.391,50 – 3.393,50 USD/ounce, giảm 3,40 USD, tương đương 0,10% so với phiên liền trước. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.396 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia từ các tổ chức tài chính lớn như Tierra, Goldman Sachs và UBS dự đoán giá vàng thế giới trong tháng 8 sẽ dao động quanh mức 3.420 - 3.520 USD/ounce. Thậm chí, giá có thể vượt 3.600 USD nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giảm lãi suất hoặc nếu căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Giá vàng đã tiến sát mốc 3.400 USD/ounce sau khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ cho thấy tín hiệu không mấy khả quan. Cụ thể, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp cao hơn dự kiến, với 226.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 2/8, so với mức dự báo 220.000 đơn. Thị trường lao động có thể đang suy yếu, khiến giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Phản ứng nhanh của giá vàng sau báo cáo này cho thấy thị trường đang rất nhạy cảm với các tín hiệu kinh tế tiêu cực. Nếu các chỉ số kinh tế Mỹ tiếp tục giảm sút, nhiều khả năng giá vàng sẽ sớm vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng 3.400 USD/ounce.

Một yếu tố quan trọng khác hỗ trợ giá vàng là hoạt động mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc. Trong tháng 7, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) mua thêm 60.000 ounce vàng, nâng tổng dự trữ lên 73,96 triệu ounce. Đây là tháng thứ 9 liên tiếp PBOC tăng mua vàng, nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD.