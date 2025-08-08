Vàng miếng trong nước đắt nhất lịch sử

(VTC News) -

Chốt phiên giao dịch chiều nay, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 - 300.000 đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua. Đây cũng là mức giá cao nhất của vàng nhẫn tính đến thời điểm này.

Trong khi đó, giá vàng thế giới hiện đang được niêm yết ở ngưỡng 3.389 USD/ounce. Giá vàng bật tăng do thông tin Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục bổ sung dự trữ vàng và diễn biến kỹ thuật ngắn hạn nghiêng về xu hướng tăng - một dấu hiệu cho thấy nhu cầu vàng đang phục hồi mạnh mẽ tại Trung Quốc.

Việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng dự trữ vàng trong tháng 7 đánh dấu tháng thứ 9 liên tiếp mua vào, nhằm đa dạng hóa danh mục tài sản và giảm phụ thuộc vào đồng USD. Theo Bloomberg, tính từ tháng 11 năm ngoái đến nay, Trung Quốc đã mua khoảng 36 tấn vàng.

Giá vàng miếng đạt đỉnh lịch sử mới. (Ảnh: Công Hiếu).

Ngoài ra, giá vàng còn được hỗ trợ nhờ căng thẳng thương mại chưa được giải quyết triệt để giữa Mỹ và các đối tác cùng những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và xung đột Nga-Ukraine.

Nhận định về diễn biến của giá vàng trong nước, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, giá vàng trong nước đã vượt 124 triệu đồng/lượng, vì vậy có khả năng giá vàng sẽ tiến tới ngưỡng 130 triệu đồng/lượng,nhưng chưa biết được vào thời điểm nào. Tuy nhiên, giá vàng có thể tiến mốc 125 triệu đồng/lượng trong vòng vài tháng tới.

Theo ông, giá vàng thế giới gần đây liên tục biến động chủ yếu do hoạt động mua bán mang tính ngắn hạn của nhà đầu tư.

Giá vàng thế giới đã chạm mức cao dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư bán ra để chốt lời, gây áp lực giảm giá ngắn hạn. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế.

Phân tích cụ thể, ông Hiếu cho rằng, các yếu tố địa chính trị phức tạp, cũng như các vấn đề thuế quan của Mỹ với các nước đang tạo lực đẩy cho giá vàng toàn cầu. Gần đây, số liệu thống kê cho thấy thị trường lao động Mỹ cải thiện, nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn chưa hài lòng và đã sa thải người đứng đầu cơ quan thống kê về lao động. Đồng thời, ông Trump cũng gây áp lực, tìm người thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell để thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất.

“Tất cả yếu tố trên khiến thị trường vàng thế giới biến động và vẫn có xu hướng tăng”, ông Hiếu nói.

Chuyên gia Nguyễn Quang Huy, CEO khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi cho biết, dù không ồn ào như trước nhưng vàng miếng vẫn đang "nóng". Vàng vẫn là tài sản “cầm không lỗ” trong tâm lý của người Việt, vì thế có tạo nền giá vững vàng hơn so với các tài sản đầu cơ ngắn hạn.

Với diễn biến hiện tại, giá vàng miếng SJC có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.