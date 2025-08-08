Vượt 124 triệu đồng/lượng, giá vàng sẽ tiếp tục chinh phục đỉnh mới?

(VTC News) -

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, giá vàng trong nước đã vượt 124 triệu đồng/lượng, vì vậy có khả năng giá vàng sẽ tiến tới ngưỡng 130 triệu đồng/lượng, nhưng chưa biết được vào thời điểm nào. Tuy nhiên, giá vàng có thể tiến mốc 125 triệu đồng/lượng trong vòng vài tháng tới.

Theo ông, giá vàng thế giới gần đây liên tục biến động chủ yếu do hoạt động mua bán mang tính ngắn hạn của nhà đầu tư.

Giá vàng thế giới đã chạm mức cao dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư bán ra để chốt lời, gây áp lực giảm giá ngắn hạn. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế.

Phân tích cụ thể, ông Hiếu cho rằng, các yếu tố địa chính trị phức tạp, cũng như các vấn đề thuế quan của Mỹ với các nước đang tạo lực đẩy cho giá vàng toàn cầu. Gần đây, số liệu thống kê cho thấy thị trường lao động Mỹ cải thiện, nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn chưa hài lòng và đã sa thải người đứng đầu cơ quan thống kê về lao động. Đồng thời, ông Trump cũng gây áp lực, tìm người thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell để thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất.

Giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao thời gian tới. (Ảnh: Công Hiếu).

Theo ông Hiếu, tất cả yếu tố trên khiến thị trường vàng thế giới biến động và vẫn có xu hướng tăng.

Chuyên gia Nguyễn Quang Huy, CEO khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi cho biết, dù không ồn ào như trước nhưng vàng miếng vẫn đang "nóng". Vàng vẫn là tài sản “cầm không lỗ” trong tâm lý của người Việt, vì thế sẽ tạo nền giá vững vàng hơn so với các tài sản đầu cơ ngắn hạn. Với diễn biến hiện tại, giá vàng miếng SJC đã vượt đỉnh cũ 124 triệu đồng/lượng, thì có thể vượt mốc này trong thời gian tới.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM) cũng cho rằng, giá vàng vẫn còn nhiều yếu tố giúp tăng giá. Thị trường lao động Mỹ hiện yếu hơn kỳ vọng, làm gia tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất, từ đó đẩy giá vàng tăng vọt.

“Kinh tế Mỹ đang yếu đi, cùng với ảnh hưởng thuế quan và các chính sách của ông Donald Trump thời gian qua làm dấy lên kỳ vọng Fed sớm phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Khi đó, giá vàng sẽ bật tăng mạnh”, ông Huân phân tích.

“Rất khó để dự báo giá vàng thế giới lúc này khi giá vẫn đang xoay quanh các vùng 3.300-3.400 USD/ounce. Nó cần vượt qua mốc 3.500 USD/ounce để xác lập một xu hướng tăng mới. Hiện tại, giá vàng vẫn đi ngang trong một biên độ dao động rất mạnh, tức là khi giá giảm sẽ giảm mạnh và tăng cũng sẽ tăng rất mạnh”, ông Huân nhận định.

Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng thế giới, nên vẫn có thể tăng tiếp trong thời gian tới đây.

Chuyên gia Trần Duy Phương cũng nhận định, việc giá vàng trong nước lập kỷ lục mới chỉ là vấn đề thời gian ngắn.

Ông phân tích: Giá vàng thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh lên vùng 3.400 USD/ounce sau đó nhiều khả năng giảm trở lại. Tuy nhiên, giá vàng trong nước, ngoài chịu sự tác động của giá thế giới thì vẫn chịu áp lực bởi thị trường chưa có thêm nguồn cung từ nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất. Vì thế giá rất khó giảm sâu và thu hẹp với giá thế giới.

“Giá vàng trong nước hiện khá tách bạch và chỉ theo giá vàng thế giới ở một phần nào đó thôi. Giá phụ thuộc vào nhu cầu trong nước, trong khi nguồn cung trên thị trường lại khan hiếm. Chính vì thế, dù giá vàng thế giới có giảm sâu thêm nữa thì cũng khó tác động nhiều đến giá vàng trong nước.

Chẳng hạn vàng thế giới giảm 100 USD, tương đương 2,6 triệu đồng/lượng thì trong nước cũng có giảm nhưng mức giảm 400.000 - 500.000 đồng/lượng. Tuy nhiên nếu giá vàng thế giới biến động tăng thì ngay lập tức giá vàng trong nước tăng với tốc độ nhanh hơn. Nguyên nhân là do nhu cầu của thị trường cao”, ông Phương nói.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, việc đầu tư vàng cần định hướng trung – dài hạn, bởi nếu lướt sóng trong bối cảnh biến động mạnh như hiện nay thì rủi ro rất lớn.

Bởi lẽ khi giá vàng tăng vọt, nhà đầu tư dễ có xu hướng bán chốt lời, tạo lực điều chỉnh ngắn hạn. Chính vì thế, việc nắm giữ dài hạn sẽ phù hợp hơn với bản chất của vàng là tài sản phòng thủ, ít rủi ro.

Ông Hiếu cho rằng, kênh đầu tư nào cũng có điểm mạnh riêng. Thị trường vàng, chứng khoán, bất động sản, hay gửi ngân hàng đều cần được đánh giá dựa trên cả định lượng và định tính, không thể hành động cảm tính.

Theo ông Hiếu trong giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư nên phân bổ tài sản một cách cân bằng. Nhà đầu tư nên để khoảng 1/3 giữ tiền mặt tại ngân hàng để phòng ngừa rủi ro và linh hoạt xoay chuyển; phần còn lại chia đều cho vàng và chứng khoán, hai kênh đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Quang Huy, hiện giá vàng miếng trong nước cao hơn hẳn giá vàng thế giới từ 16 - 17 triệu đồng/lượng. Vì thế người dân không nên đổ xô mua, thay vào đó có thể mua vàng nhẫn với ưu điểm là theo sát giá thế giới hơn nên ít rủi ro hơn.

“Nếu mua vàng vật chất để tích lũy giá trị thì nên có lộ trình dài hạn, chia nhỏ thời điểm mua. Tuyệt đối tránh đầu cơ vàng ngắn hạn bằng đòn bẩy tài chính hoặc mua theo tin đồn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường còn nhạy cảm và thiếu minh bạch về cung - cầu thực tế", ông Huy nói thêm.