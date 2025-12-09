Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 9/12: Việt Nam có 1 đội tuyển tranh tài

(VTC News) -

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 9/12 của đoàn thể thao Việt Nam chỉ có 1 môn là bóng chày. Sự kiện quan trọng nhất ngày là lễ khai mạc diễn ra lúc 19h tại sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Ngoài bóng chày, ngày khai mạc SEA Games 33 còn 2 môn thể thao khác diễn ra. Đó là cricket và cầu mây (các nội dung biểu diễn kỹ thuật là hoop và chinlone). Đoàn thể thao Việt Nam không có vận động viên thi đấu ở các nội dung này.

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 9/12

9h - Bóng chày (nam): Việt Nam vs Philippines

19h: Khai mạc SEA Games 33

Đội tuyển bóng chày Việt Nam đấu với Philippines.

Khai mạc SEA Games 33 diễn ra khi nào, ở đâu?

Sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) là nơi diễn ra lễ khai mạc SEA Games 33. Sân vận động được xây dựng năm 1988 (hoàn thành năm 1998) có sức chứa hơn 50.000 người, tối đa lên đến 70.000 khán giả. Công trình này trải qua 2 lần cải tạo và nâng cấp lớn, gần nhất là năm 2025 để chuẩn bị cho SEA Games 33.

Lễ khai mạc SEA Games 33 dự kiến diễn ra từ 19h hôm nay 9/12. Quốc vương Thái Lan Rama X - Nhà vua Maha Vajiralongkorn phát biểu mở màn.

Theo thứ tự, đoàn thể thao Việt Nam xếp áp chót trong lễ diễu hành vào sân vận động, trước chủ nhà Thái Lan. Vận động viên bóng chuyền Lê Thanh Thúy và võ sĩ karate Lê Minh Thuận vinh dự được giao nhiệm vụ rước Quốc kỳ, đi đầu đoàn thể thao Việt Nam.

Cơ hội tranh huy chương của đoàn Việt Nam hôm nay 8/12

Không có môn thể thao nào của SEA Games 33 trao huy chương trước lễ khai mạc. Đoàn thể thao Việt Nam có một số đội tuyển thi đấu sớm là bóng đá (nam, nữ), cầu lông (nữ), bóng chày và bóng ném. Đội tuyển cầu lông sớm bị loại ở vòng tứ kết nội dung đồng đội nữ.

Ở môn bóng chày, cơ hội cạnh tranh huy chương của đội tuyển Việt Nam không cao. Sau 4 trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Park Hyo-chul thua tới 3 trận. Đội tuyển Việt Nam phải thắng 2 trận còn lại mới có cơ hội thi đấu trận tranh huy chương đồng.

Đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam thi đấu trận quyết định với U22 Malaysia ngày 11/12 để tranh suất vào bán kết. Theo lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33, đội tuyển Việt Nam cũng chạm trán Myanmar ngày 11/12 ở trận đấu phân định suất đi tiếp.

Đội tuyển bóng ném Việt Nam với tư cách đương kim vô địch vừa đánh bại Philippines đầy kịch tính 27-25 ở lượt trận đầu tiên.