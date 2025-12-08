Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33 hôm nay

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu SEA Games 33, môn bóng đá nữ diễn ra từ 4/12 đến 17/12 tại tỉnh Chonburi (Thái Lan). 7 đội tuyển được chia thành 2 bảng đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng B, lần lượt đấu với Malaysia, Philippines và Myanmar.

Lịch thi đấu vòng bảng SEA Games 33 của đội tuyển nữ Việt Nam

Ngày 5/12 - 18h30: Việt Nam 7-0 Malaysia

Ngày 8/12 - 18h30: Việt Nam vs Philippines

Ngày 11/12 - 16h: Việt Nam vs Myanmar.

Đội tuyển nữ Việt Nam là đương kim vô địch SEA Games.

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33 mới nhất

Ngày 4/12

18h30: Thái Lan 8-0 Indonesia

Ngày 5/12

16h: Myanmar 2-1 Philippiners

18h30: Việt Nam 7-0 Malaysia

Ngày 7/12

16h: Singapore 1-3 Indonesia

Ngày 8/12

16h: Malaysia vs Myanmar

18h30: Philippines vs Việt Nam

Ngày 10/12

18h30: Thái Lan vs Singapore

Ngày 11/12

16h: Philippines vs Malaysia

16h: Việt Nam vs Myanmar.

Thể thức bóng đá nữ SEA Games 33

Ban đầu, môn bóng đá nữ SEA Games 33 có 8 đội tham dự nhưng Campuchia rút lui. 7 đội bóng được chia thành 2 bảng đấu. Đội đầu bảng và nhì bảng giành quyền vào bán kết.

Theo điều lệ môn bóng đá nữ SEA Games 33, trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm ở cùng bảng đấu, tiêu chí ưu tiên để xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, rồi đến tổng số bàn thắng.

Nếu các đội bằng điểm và có cùng các chỉ số phụ nêu trên, vị trí xếp hạng được phân định bằng hiệu số bàn thắng - bàn thua trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội này với nhau, rồi đến tổng số bàn thắng trong các trận đối đầu.

Nhận định cơ hội của đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam là nhà vô địch SEA Games 4 lần liên tiếp từ năm 2017 đến nay. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và học trò bước vào đại hội lần này với mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng. Tuy nhiên, nhiệm vụ này rất khó khăn khi các đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam đều mạnh lên.

Thái Lan chuẩn bị rất kỹ cho kỳ SEA Games trên sân nhà. Đội bóng xứ chùa vàng có lợi thế về thể lực khi nằm ở bảng đấu dễ, chỉ thi đấu 2 trận. Đội chủ nhà cầm chắc suất vào bán kết với vị trí đầu bảng A ngay sau khi có kết quả bốc thăm bởi cả 2 đối thủ đều thua xa về trình độ.

Tại bảng B, cuộc cạnh tranh 2 suất đi tiếp được dự đoán rất khốc liệt. Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch SEA Games. Myanmar đang dần lấy lại vị thế từng có cách đây nhiều năm, vừa về nhì tại giải vô địch Đông Nam Á. Trong khi đó, Philippines cũng rất mạnh với chiến lược tận dụng nguồn lực cầu thủ từ nước ngoài.