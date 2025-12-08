Xác định đội đầu tiên vào bán kết SEA Games 33, U22 Việt Nam thêm tin vui

(VTC News) -

U22 Philippines thắng U22 Indonesia

Tối 8/12, U22 Philippines đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 1-0 ở bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33. Sau 2 lượt trận vòng bảng, U22 Philippines có 6 điểm và chắc chắn đứng đầu bảng đấu, trở thành đội đầu tiên giành quyền vào bán kết.

Trước trận đấu này, U22 Philippines có 3 điểm từ trận thắng U22 Myanmar. Trong khi đó, U22 Indonesia mới thi đấu trận đầu tiên.

Đội bóng xứ vạn đảo tấn công nhiều hơn trong hiệp một. Tuy nhiên, U22 Philippines tận dụng cơ hội tốt hơn. Các học trò của huấn luyện viên Michael Martinez Alvarez mở tỷ số ở cuối hiệp một trong tình huống bóng bổng. Tiền đạo 18 tuổi Otu Banatao đánh đầu ghi bàn.

U22 Philippines (áo xanh) giành quyền vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33.

U22 tăng sức tấn công trong hiệp 2. Dù vậy, Rafael Struick và đồng đội không thể gỡ hòa. U22 Philippines giữ được tỷ số 1-0 đến hết trận và đứng đầu bảng C.

Chiến thắng của U22 Philippines có ảnh hưởng tích cực đến U22 Việt Nam. Lúc này, tại bảng C, vị trí nhì bảng là cuộc cạnh tranh giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar. Cả 2 đội đều thua ở trận ra quân và số điểm tối đa họ giành được là 3.

Trong khi đó, ở bảng A, đội nhì bảng nhiều khả năng là U22 Timor Leste, trừ khi U22 Singapore tạo nên "địa chấn" bằng cách đánh bại chủ nhà U22 Thái Lan ở lượt cuối. U22 Timor Leste kết thúc vòng bảng với 3 điểm và hiệu số bàn thắng - bàn thua là -3.

Trong mọi trường hợp, đội nhì bảng A (dù là U22 Timor Leste hay U22 Thái Lan, U22 Singapore) và bảng C có tối đa 3 điểm. Do đó, U22 Việt Nam chỉ cần hòa U22 Malaysia là chắc suất vào vòng trong với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Khi đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đứng thứ hai ở bảng B, có 4 điểm sau 1 chiến thắng (2-1 trước U22 Lào) và 1 trận hòa.

Nếu muốn giành được ngôi đầu bảng, U22 Việt Nam cần đánh bại U22 Malaysia ở lượt trận cuối diễn ra ngày 11/12.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn