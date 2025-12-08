HLV Malaysia bất ngờ tâng bốc U22 Việt Nam trước trận 'sinh tử' ở SEA Games 33

(VTC News) -

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia ngày 11/12 tới mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. U22 Malaysia nắm lợi thế và chỉ cần hòa để giữ được vị trí số 1 và chắc suất vào bán kết. Tuy nhiên, huấn luyện viên Nafuzi Zain cho rằng U22 Việt Nam mới là đội chiếm ưu thế.

"Tôi đã xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Họ cũng là nhà vô địch U23 Đông Nam Á. Đương nhiên U22 Việt Nam là đội bóng rất mạnh và đối đầu với đối thủ như vậy không hề dễ dàng.

Dựa trên quan sát của tôi, U22 Việt Nam là đội mạnh với những cầu thủ nhanh nhẹn và kỹ thuật khéo léo. Các cầu thủ Việt Nam có vẻ cũng rất giàu kinh nghiệm.

Vì thế, ở trận đấu tới, U22 Việt Nam mạnh hơn U22 Malaysia. Để vượt qua vòng bảng, chúng tôi phải thắng và đứng đầu bảng. Điều quan trọng là không được thua và chuẩn bị kỹ cho trận đấu khó khăn hơn lần trước", tờ Berita Harian dẫn lời huấn luyện viên trưởng của U22 Malaysia.

U22 Việt Nam phải thắng U22 Malaysia để chiếm ngôi đầu bảng.

Chiều 6/12, U22 Malaysia giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước U22 Lào ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33. Kết quả này khiến U22 Việt Nam gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh vị trí đầu bảng B và suất vào bán kết. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải thắng U22 Malaysia ở lượt trận cuối.

Nếu hòa hoặc thua với tỷ số cách biệt không quá 3 bàn, U22 Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất bán kết dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, trường hợp này có nhiều rủi ro.

U22 Malaysia được tăng cường sức mạnh ở trận đấu quyết định ngôi đầu bảng với U22 Việt Nam. Huấn luyện viên Nafuzi Zain chào đón 3 trụ cột cuối cùng của U22 Malaysia khi những cầu thủ này được các câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia Malaysia cho phép sang Thái Lan dự SEA Games 33.

Trong khi đó, U22 Việt Nam cũng đón tin vui về lực lượng. Tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc trở lại tập luyện đầy đủ cùng các đồng đội từ buổi tập sáng 6/12. Cầu thủ của câu lạc bộ PVF CAND bị đau trong trận đấu với U22 Lào ngày 3/12 và phải rời sân ngay trong hiệp một.

Dù vậy, đây chỉ là ca chấn thương nhẹ. Sau khi được chăm sóc và tập vật lý trị liệu, Nguyễn Xuân Bắc nhanh chóng bình phục để trở lại tập luyện. Anh có thể ra sân ở trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia ngày 11/12.