Bảng xếp hạng bóng đá nữ SEA Games 33 mới nhất

Môn bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra từ 4/12 đến 17/2. Đây là lần thứ 14 bóng đá nữ xuất hiện ở Đại hội thể thao Đông Nam Á. Đội tuển nữ Việt Nam là đương kim vô địch (giành huy chương vàng trong 4 kỳ SEA Games gần nhất).

Tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Philippines và Malaysia. Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam diễn ra ở thành phố Chonburi.

Bảng A có Thái Lan, Singapore và Indonesia.

Đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến tấm huy chương vàng SEA Games thứ 5 liên tiếp.

Bảng xếp hạng bóng đá nữ SEA Games 33

Bảng A

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Thái Lan 1 8-0 3 2 Singapore 0 0 0 3 Indonesia 1 0-0 0

Bảng B

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Việt Nam 0 0 0 2 Malaysia 0 0 0 3 Myanmar 0 0 0 4 Philippines 0 0 0

Thể thức vòng bảng bóng đá nữ SEA Games 33

Môn bóng đá nữ SEA Games 33 có 7 đội tham dự chia làm 2 bảng. Các đội đầu bảng và nhì bảng giành quyền vào bán kết.

Theo điều lệ môn bóng đá nữ SEA Games 33, trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí ưu tiên để xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, rồi đến tổng số bàn thắng.

Nếu các đội bằng điểm và có cùng các chỉ số phụ nêu trên, vị trí xếp hạng được phân định bằng hiệu số bàn thắng - bàn thua trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội này với nhau, rồi đến tổng số bàn thắng trong các trận đối đầu.

Thể thức xếp hạng này được áp dụng cho cả 3 bảng đấu cũng như khi so sánh các đội nhì bảng.