Bóng chuyền Việt Nam có nhân tố đặc biệt tại SEA Games 33

(VTC News) -

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam quyết định cử ông Vũ Hồng Đăng sang Thái Lan đảm nhiệm vai trò phân tích chiến thuật cho toàn bộ các trận đấu. Ông Đăng từng là cựu vận động viên bóng chuyền, am hiểu các phần mềm thống kê hiện đại phục vụ cho công tác chuyên môn, đồng thời có khả năng xử lý hình ảnh, tách dữ liệu và lập báo cáo chuyên môn theo thời gian thực.

Việc tăng cường chuyên viên phân tích dữ liệu là thay đổi quan trọng nhất trong công tác chuẩn bị của hai đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam trước thềm SEA Games 33.

Ông Vũ Hồng Đăng (phải) - chuyên viên phân tích dữ liệu bóng chuyền.

Sự bổ sung này được đánh giá là cần thiết, bởi ở nhiều giải quốc tế đầu năm 2025, cả đội nam và nữ đều không có bộ phận chuyên trách phân tích. Điều này ít nhiều khiến ban huấn luyện gặp khó khăn trong việc điều chỉnh lối chơi, đặc biệt các những chi tiết nhỏ như thói quen tấn công của đối thủ, khoảng trống khi phòng thủ hay nhịp độ di chuyển của từng vị trí.

Trước đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải tận dụng phần mềm do chuyên gia thể lực Karl Lim chia sẻ, nhưng mức độ phân tích còn hạn chế so với yêu cầu thực tế.

Mới đây, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Bangkok (Thái Lan) để ổn định nơi ở và làm quen điều kiện thi đấu. Đội sẽ họp kỹ thuật vào ngày 9.12 và thi đấu trận mở màn gặp Malaysia ngày 10.12.

Chỉ tiêu của tuyển nữ được điều chỉnh từ huy chương vàng xuống huy chương vàng nhằm giảm tải áp lực. Song thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn được đánh giá cao với những gương mặt giàu kinh nghiệm như Thanh Thúy, Bích Thủy, Như Quỳnh, Khánh Đang hay Kim Thanh…

Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 11.12 cùng mục tiêu giữ vững huy chương đồng ở kì Đại hội trước, hướng tới cải thiện thứ hạng tại khu vực sau những giải đấu chưa đạt kỳ vọng trong năm.

Để tăng thêm động lực, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng công bố mức thưởng cho các đội tuyển bóng chuyền nam/nữ trong nhà là 200 triệu đồng nếu hoàn thành chỉ tiêu và 1 tỉ đồng nếu giành huy chương vàng. Đối với bóng chuyền bãi biển, mức thưởng là 200 triệu đồng cho tấm huy chương đồng.