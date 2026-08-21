  • logo
Xuất bản ngày 21/08/2026 06:15 AM
Xuất bản ngày 21/08/2026 06:15 AM

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 1 mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật chi tiết lịch thi đấu vòng 1 giải Ngoại Hạng Anh (Primier League) 2026-2027 vòng 1 diễn ra từ 22/8 đến 25/8 mới nhất.

Mùa giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 khai mạc ngày 22/8 (giờ Việt Nam). Đương kim vô địch Arsenal mở màn mùa giải bằng trận đấu với Coventry City lúc 2h ngày 22/8.

Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 có tổng cộng 380 trận đấu. Danh sách các đội tham dự có sự thay đổi khi Burnley, West Ham và Wolves xuống hạng. Ba suất thay thế thuộc về Coventry City, Hull City và Ipswich Town - những đội giành quyền lên hạng từ Championship.

Theo lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 1, trận đấu đầu tiên của mùa giải có sự góp mặt của Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Theo lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 1, trận đấu đầu tiên của mùa giải có sự góp mặt của Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu vòng 1 Ngoại Hạng Anh 2026-2027

Vòng 1 giải Ngoại Hạng Anh bắt đầu vào sáng 22/8 (thứ Bảy) theo giờ Việt Nam. Arsenal gặp Coventry City trong trận đấu sớm trên sân vận động Emirates (London). Đây là trận đấu giữa đội đương kim vô địch và đối thủ mới lên hạng.

Một số đội bóng lớn khác cũng ra quân trong ngày 22/8. Man Utd làm khách trên sân của Hull City lúc 18h30, trong khi Tottenham gặp Brentford lúc 23h30.

Ngày 23/8, Man City tiếp Bournemouth trên sân Etihad. Trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày là cuộc đối đầu giữa Newcastle và Liverpool tại St. James’ Park lúc 22h30.

Chelsea thi đấu muộn nhất vòng khi làm khách trước Fulham lúc 2h ngày 25/8.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1 NGOẠI HẠNG ANH 2026-2027
Thứ Bảy, 22/08/2026
02:00Sân Emirates
Arsenal
VS
Coventry
FPT Play
18:30Sân MKM
Hull City
VS
Man Utd
FPT Play
21:00Sân Portman Road
Ipswich Town
VS
Sunderland
FPT Play
21:00Sân Hill Dickinson
Everton
VS
Crystal Palace
FPT Play
21:00Sân City Ground
Nottingham Forest
VS
Leeds
FPT Play
23:30Sân Gtech Community
Brentford
VS
Tottenham
FPT Play
Chủ Nhật, 23/08/2026
20:00Sân Etihad
Man City
VS
Bournemouth
FPT Play
20:00Sân American Express
Brighton
VS
Aston Villa
FPT Play
22:30Sân St. James’ Park
Newcastle
VS
Liverpool
FPT Play
Thứ Ba, 25/08/2026
02:00Sân Craven Cottage
Fulham
VS
Chelsea
FPT Play

Thể thức thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027

Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 có 20 câu lạc bộ tham dự. Vị trí trên bảng xếp hạng được xác định lần lượt dựa trên số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự các chỉ số phụ được xét đến là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng và thành tích đối đầu.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, 4 đội đứng đầu giành quyền tham dự UEFA Champions League mùa giải tiếp theo. Đội đứng thứ 5 có suất dự UEFA Europa League. Số lượng đội dự Champions League (Cúp C1 châu Âu) và phân bổ các suất dự Europa League có thể thay đổi.

Ở mùa giải 2026-2027, Ngoại Hạng Anh áp dụng một số thay đổi về luật nhằm hạn chế tình trạng câu giờ và duy trì nhịp độ trận đấu, bao gồm đếm ngược thời gian thực hiện các tình huống cố định, thay người hay cầu thủ chấn thương nhận sự chăm sóc y tế phải ở ngoài sân 1 phút. VAR, công nghệ xác định bàn thắng Goal-line tiếp tục xuất hiện tại giải đấu.

Xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên kênh nào?

Các trận đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn và ứng dụng FPT Play). Khán giả xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Tăng, giảm trái chiều
Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Tăng, giảm trái chiều
Vietlott 19/8 - Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 19/8/2026
Vietlott 19/8 - Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 19/8/2026
XSDN 19/8 - Xổ số Đồng Nai hôm nay 19/8/2026
XSDN 19/8 - Xổ số Đồng Nai hôm nay 19/8/2026
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 20/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 20/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Xem thêm