Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 1 mới nhất

(VTC News) -

Mùa giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 khai mạc ngày 22/8 (giờ Việt Nam). Đương kim vô địch Arsenal mở màn mùa giải bằng trận đấu với Coventry City lúc 2h ngày 22/8.

Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 có tổng cộng 380 trận đấu. Danh sách các đội tham dự có sự thay đổi khi Burnley, West Ham và Wolves xuống hạng. Ba suất thay thế thuộc về Coventry City, Hull City và Ipswich Town - những đội giành quyền lên hạng từ Championship.

Theo lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 1, trận đấu đầu tiên của mùa giải có sự góp mặt của Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu vòng 1 Ngoại Hạng Anh 2026-2027

Vòng 1 giải Ngoại Hạng Anh bắt đầu vào sáng 22/8 (thứ Bảy) theo giờ Việt Nam. Arsenal gặp Coventry City trong trận đấu sớm trên sân vận động Emirates (London). Đây là trận đấu giữa đội đương kim vô địch và đối thủ mới lên hạng.

Một số đội bóng lớn khác cũng ra quân trong ngày 22/8. Man Utd làm khách trên sân của Hull City lúc 18h30, trong khi Tottenham gặp Brentford lúc 23h30.

Ngày 23/8, Man City tiếp Bournemouth trên sân Etihad. Trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày là cuộc đối đầu giữa Newcastle và Liverpool tại St. James’ Park lúc 22h30.

Chelsea thi đấu muộn nhất vòng khi làm khách trước Fulham lúc 2h ngày 25/8.

Thể thức thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027

Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 có 20 câu lạc bộ tham dự. Vị trí trên bảng xếp hạng được xác định lần lượt dựa trên số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự các chỉ số phụ được xét đến là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng và thành tích đối đầu.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, 4 đội đứng đầu giành quyền tham dự UEFA Champions League mùa giải tiếp theo. Đội đứng thứ 5 có suất dự UEFA Europa League. Số lượng đội dự Champions League (Cúp C1 châu Âu) và phân bổ các suất dự Europa League có thể thay đổi.

Ở mùa giải 2026-2027, Ngoại Hạng Anh áp dụng một số thay đổi về luật nhằm hạn chế tình trạng câu giờ và duy trì nhịp độ trận đấu, bao gồm đếm ngược thời gian thực hiện các tình huống cố định, thay người hay cầu thủ chấn thương nhận sự chăm sóc y tế phải ở ngoài sân 1 phút. VAR, công nghệ xác định bàn thắng Goal-line tiếp tục xuất hiện tại giải đấu.

Xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên kênh nào?

Các trận đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn và ứng dụng FPT Play). Khán giả xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.