Từ 3.000 đồng, lần ra 'cỗ máy doanh nghiệp ngầm' lừa đảo xuyên biên giới

Chỉ trong 20 ngày, hơn 5.000 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt lên tới trên 15 tỷ đồng. Không bắt đầu bằng những khoản tiền lớn, đường dây này vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan, nhưng đủ để mở cánh cửa cho cả một chuỗi lừa đảo phía sau.

Ít ai ngờ, phía sau những con số tưởng chừng vụn vặt ấy là một “cỗ máy tội phạm” được tổ chức chặt chẽ, vận hành bài bản, có sự điều hành từ bên ngoài lãnh thổ.

Dấu hiệu bất thường từ những chi tiết nhỏ nhất

Đầu tháng 3, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên ghi nhận một chuỗi cuộc gọi có biểu hiện bất thường. Không ồn ào, không dồn dập, nhưng lặp lại với tần suất dày đặc, cùng một kịch bản “đơn hàng tiêm chủng”, cùng cách tiếp cận, cùng thao tác yêu cầu giao dịch chuyển khoản giá trị rất nhỏ, chỉ từ 3.000 đến 5.000 đồng.

Chính từ sự không đáng chú ý ấy, các trinh sát bắt đầu đặt nghi vấn. Lần theo từng trường hợp, từng dữ liệu rời rạc, lực lượng chức năng nhận thấy các đối tượng không hành động ngẫu nhiên.

Chúng nắm rõ thông tin cá nhân của nạn nhân: từ họ tên, địa chỉ đến những dữ liệu liên quan đến trẻ nhỏ. Đây không phải là sự dò tìm đơn lẻ, mà là dấu hiệu của một nguồn dữ liệu được thu thập, phân loại và khai thác có hệ thống. Những dấu hiệu nhỏ, khi được đặt cạnh nhau, bắt đầu hiện rõ bản chất. Một quy luật hình thành và đằng sau quy luật đó là dấu hiệu của tội phạm có tổ chức.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Trung tá Bùi Ngọc Thành, Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự nhận định: “Nếu nhìn riêng lẻ từng vụ việc sẽ thấy nhỏ, nhưng đặt trong cùng một phương thức, cùng thời điểm, thì đó là dấu hiệu điển hình của tội phạm có tổ chức”.

Từ những dữ liệu ban đầu, một đường dây hoạt động ngoài lãnh thổ, sử dụng công nghệ cao, khai thác sâu tâm lý nạn nhân để chiếm đoạt tài sản dần lộ diện.

Lộ diện cỗ máy lừa đảo vận hành khép kín

Từ những dữ liệu ban đầu, chuyên án 426H được xác lập. Càng đi sâu, bức tranh càng rõ nét, đây không phải nhóm đối tượng riêng lẻ, mà là một hệ thống vận hành theo mô hình phân tầng chặt chẽ, giống như một doanh nghiệp ngầm hiện ra với ba tầng vận hành khép kín.

Cụ thể, chúng phân ra: Tầng tiếp cận (tổ A, B): gọi điện giả danh, tạo lòng tin, “mồi nhử” bằng các giao dịch nhỏ từ 3.000 - 5.000 đồng; Tầng chuyển tiếp (tổ A, B) dựng kịch bản “chuyển nhầm đăng ký dịch vụ/shipper”, đe dọa bị trừ tiền định kỳ, tạo áp lực tâm lý; Tầng khai thác (tổ C - “giết khách”): thao túng, dẫn dụ chuyển tiền nhiều lần, khai thác đến khi cạn kiệt tài sản của nạn nhân.

Các tổ hoạt động độc lập về nhiệm vụ nhưng thống nhất về kịch bản, chịu sự điều hành trực tiếp của các đối tượng người nước ngoài. Mỗi mắt xích chỉ thực hiện một công đoạn, không nắm toàn bộ quy trình, nhưng khi vận hành đồng bộ đã tạo thành một dây chuyền chiếm đoạt khép kín, có tính toán và gần như không có sai số.

Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống này chịu sự điều hành từ các đối tượng người nước ngoài. Dữ liệu nạn nhân, kịch bản tiếp cận, cách thức vận hành… đều được cung cấp và kiểm soát từ bên ngoài lãnh thổ. Không chỉ đơn thuần là lừa đảo, đây là một mô hình tội phạm công nghệ cao có tổ chức, có phân cấp, có kiểm soát hiệu suất và có dấu hiệu xuyên quốc gia rõ rệt.

Tang vật vụ án.

Từng dòng tiền được lần theo, từng tài khoản được bóc tách, từng dấu vết nhỏ nhất trên không gian mạng đều được rà soát. Quá trình này không có chỗ cho sai sót, mọi dữ liệu đều được đối chiếu, kiểm chứng chéo, dựng lại toàn bộ hành trình dịch chuyển của dòng tiền và hành vi phạm tội.

Căn cứ vào các thông tin, tài liệu, dấu vết, ban chuyên án xác định được điểm hội tụ chung: địa bàn tỉnh Bò Kẹo (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). Đây chính là bước ngoặt quan trọng của chuyên án, khi đối tượng và trung tâm vận hành nằm ngoài lãnh thổ, việc triệt phá không chỉ là bài toán nghiệp vụ mà còn là thử thách về phối hợp quốc tế, pháp lý và tổ chức lực lượng.

Ban chuyên án quyết định chuyển chuyên án vào giai đoạn then chốt, mang tính quyết định: hiệp đồng tác chiến xuyên biên giới.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Bò Kẹo (Lào) thiết lập cơ chế phối hợp đặc biệt. Không chỉ trao đổi thông tin, hai bên thống nhất phương án hành động chung: cùng chỉ huy, cùng triển khai, cùng chịu trách nhiệm.

Mọi kế hoạch đều được chuẩn bị chi tiết đến từng bước, mọi tình huống đều được tính trước, mọi thông tin về đối tượng đều được cập nhật liên tục, theo thời gian thực.

Do vụ việc xảy ra mang yếu tố xuyên biên giới, trên nền tảng không gian mạng nên ban chuyên án đặc biệt chú ý đến các tình huống phát sinh từ đối tượng chống đối, tẩu tán dữ liệu đến các yếu tố bất lợi về địa hình, pháp lý bảo đảm theo nguyên tắc “nhanh nhưng không được sai; bất ngờ nhưng phải tuyệt đối an toàn; thống nhất đến từng chi tiết nhỏ nhất”.

Trước tình thế đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên chủ trì tham mưu ban chuyên án chuẩn hóa toàn bộ quy trình phối hợp: Thống nhất phương án tiếp cận mục tiêu theo từng lớp, từng mũi; phân công lực lượng cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời điểm.

Đại úy Nguyễn Duy Lâm, Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, thành viên ban chuyên án chia sẻ: “Khó khăn không chỉ nằm ở đối tượng, mà ở chính môi trường tác chiến. Địa bàn giáp ranh, phức tạp, ngôn ngữ khác biệt, quy định pháp luật mỗi nước cũng khác nhau. Muốn đánh trúng thì phải hiểu nhau đến từng thao tác”.

Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự khẳng định: “Điểm đặc biệt của chuyên án này là không có khoảng cách giữa các lực lượng. Công an Việt Nam và Công an Lào không chỉ phối hợp, mà thực sự trở thành một khối thống nhất. Đây là yếu tố quyết định để đảm bảo đánh trúng, bắt gọn, không để lọt bất kỳ mắt xích nào”.

Đột kích đồng loạt - vô hiệu hóa toàn bộ trung tâm điều hành

18h30 ngày 10/4, thời điểm được lựa chọn trên cơ sở phân tích, hiệp đồng và tính toán chiến thuật kỹ lưỡng. Khi toàn bộ hệ thống đang hoạt động ở cường độ cao nhất, cũng là lúc mọi chứng cứ tồn tại rõ ràng nhất, hiệu lệnh được phát ra, các mũi trinh sát đồng loạt triển khai. Không có khoảng trống, không có độ trễ, tất cả các đối tượng tại cả hai mục tiêu bị khống chế hoàn toàn gần như cùng lúc.

Một đối tượng bị bắt giữ.

Toàn bộ đối tượng bị cô lập, hệ thống thiết bị bị kiểm soát, dữ liệu được bảo toàn nguyên trạng. 55 đối tượng người Việt Nam và 4 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ tại chỗ. “Trung tâm điều hành” bị vô hiệu hóa, rơi vào trạng thái tê liệt ngay khi đang vận hành, không kịp xóa dấu vết, không kịp tẩu tán dữ liệu, không có cơ hội chống trả. Đây không chỉ là một cuộc đột kích, đó là một đòn đánh hiệp đồng chuẩn xác đến từng nhịp.

Đại úy Lò May Thy, Phó Đội trưởng phòng Kỹ thuật hình sự trực tiếp tham gia đánh án nhớ lại: “Từng tổ, từng vị trí đã được “đóng khung” từ trước. Khi hiệu lệnh phát ra, tất cả cùng chuyển động như một thể thống nhất. Nếu chỉ cần một mũi chậm nhịp, đối tượng có thể kịp xóa dữ liệu hoặc tẩu thoát.”

Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự nhận định: “Chúng tôi không chỉ bắt người, mà phải bắt được cả hệ thống đang vận hành. Nếu để chúng kịp xóa dữ liệu, giá trị chứng minh hành vi sẽ giảm đi rất nhiều”.

Ngay tại hiện trường và trong quá trình đấu tranh ban đầu, bản chất của đường dây từng bước bị bóc tách. Đối tượng Hà Thúy Luyên (thành viên tổ C) thừa nhận: “Tôi được phân công làm tại tổ C, tổ này có nhiệm vụ “giết khách”, nghĩa là làm sao để khách chuyển tiền càng nhiều càng tốt… đến khi không còn khả năng nữa”.

Dương Văn Hà khai nhận với cơ quan công an: “Tôi được giao nhiệm vụ là tổ trưởng tổ A. Tổ trưởng phải chịu trách nhiệm nếu nhân viên không đạt. Càng lừa được nhiều thì càng được đánh giá cao”.

Những lời khai ban đầu cho thấy mức độ tổ chức chặt chẽ và tính của đường dây là hoạt động theo chỉ tiêu, phân cấp rõ ràng, mục tiêu duy nhất là tối đa hóa số tiền chiếm đoạt đến khi nạn nhân không còn khả năng.

Khẳng định bản lĩnh của lực lượng Cảnh sát hình sự

Chuyên án 426H không chỉ dừng lại ở con số đối tượng bị bắt giữ, điều quan trọng hơn là đã bóc tách toàn bộ một mô hình tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia từ cách thức tổ chức, vận hành đến nguồn dữ liệu và cơ chế điều hành.

Thành công của chuyên án là kết quả của sự tỉnh táo, sắc bén trong nhận diện dấu hiệu từ những chi tiết nhỏ nhất; là quá trình kiên trì lần theo từng dòng dữ liệu, từng dấu vết tưởng như không đáng kể. Đó cũng là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, ý chí và trình độ nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên, những người làm công tác điều tra không chỉ đối mặt với tội phạm, mà còn đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp của không gian mạng và tội phạm xuyên quốc gia.

Đồng thời, chuyên án khẳng định hiệu quả thực chất của hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nơi không còn ranh giới, chỉ có sự phối hợp chặt chẽ và niềm tin giữa các lực lượng.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao liên tục biến đổi, không gian mạng không còn ranh giới, mỗi chuyên án thành công không chỉ là một chiến công, mà còn là một bước tiến trong việc thiết lập, siết chặt trật tự, kỷ cương trên không gian số, nơi pháp luật phải được thực thi bằng cả năng lực công nghệ, bản lĩnh nghiệp vụ và hợp tác quốc tế.