Bắt kẻ cướp tài sản của du khách nước ngoài lúc rạng sáng ở Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa truy xét, làm rõ và bắt giữ Phạm Minh Khoa (SN 1988, trú tổ 44, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng; nghề nghiệp: Hát lô tô trong đoàn lô tô lưu động Hoàng Hồng Ân) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, lúc 10h30 ngày 19/4, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận thông tin từ Công an phường An Hải về vụ cướp giật tài sản xảy ra lúc 3h cùng ngày tại khu vực ngã ba Tô Hiến Thành - Nguyễn Công Trứ (phường An Hải).

Nạn nhân là anh Shulha Dmytro (SN 1981, quốc tịch Ukraine). Nam du khách bị một đối tượng lái xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại Samsung A25 (trị giá hơn 6 triệu đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Phạm Minh Khoa. (Ảnh: C.A)

Xác định vụ việc có tính chất manh động, liều lĩnh, phương thức, thủ đoạn chuyên nghiệp, đặc biệt nạn nhân là người nước ngoài, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo huy động nhiều tổ công tác, phối hợp Công an phường An Hải, Công an phường Sơn Trà triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng truy xét “nóng”.

Trưa 20/4, cảnh sát xác định Phạm Minh Khoa là đối tượng thực hiện hành vi cướp giật nêu trên. Đáng chú ý, Khoa có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù cách đây 1 năm.

Đến 7h ngày 21/4, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Minh Khoa đang lẩn trốn tại đoàn hát lô tô lưu động Hoàng Hồng Ân trên đường Hoàng Sa nên đã tiến hành bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Khoa thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận: Tối 18/4, sau khi biểu diễn, Khoa mượn xe máy của đồng nghiệp để đi tìm “con mồi”. Đến 3h ngày 19/4, phát hiện anh Dmytro đang cầm điện thoại đi bộ qua đường, Khoa đã áp sát từ phía sau, giật tài sản rồi tẩu thoát.

Sau khi gây án, đối tượng quay lại nơi ở, trả xe, sau đó đăng bán điện thoại trên mạng xã hội, thu lợi 1,6 triệu đồng và tiêu xài cá nhân. Tang vật thu giữ gồm: 1 điện thoại Samsung A25, 1 xe mô tô.