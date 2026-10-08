Lập kỳ tích tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Thái Lan được thưởng đậm

(VTC News) -

Ngày 8/10, Chính phủ Thái Lan tổ chức lễ trao thưởng với tổng số tiền 236,6 triệu baht nhằm vinh danh đoàn thể thao nước này sau khi giành 52 huy chương tại ASIAD 2026. Tiền thưởng được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của các vận động viên. Đặc biệt, chân chạy Puripol Boonson còn nhận thêm một khoản thưởng riêng.

Tại ASIAD 20, đoàn thể thao Thái Lan giành 18 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc và 21 Huy chương Đồng. Thành tích này giúp Thái Lan đứng thứ 7 châu Á và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, đánh dấu một trong những cột mốc thành công quan trọng của thể thao nước này trên đấu trường châu lục.

Với thành tích trên, các vận động viên, huấn luyện viên và liên đoàn thể thao được nhận tiền thưởng theo quy định của Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia. Cụ thể, các vận động viên được nhận 165,5 triệu baht (khoảng 127 tỷ đồng), đội ngũ huấn luyện viên nhận 27,05 triệu baht (khoảng 21 tỷ đồng); 44,05 triệu baht (khoảng 33,8 tỷ đồng) còn lại được phân bổ cho các liên đoàn thể thao.

Chân chạy Puripol Boonson được nhận thêm một khoản thưởng riêng sau thành tích xuất sắc tại ASIAD 2026. (Ảnh: AP)

Chính phủ Thái Lan còn trao phần thưởng đặc biệt trị giá 800.000 baht (khoảng 615 triệu đồng) cho vận động viên điền kinh Puripol Boonson. Anh giành Huy chương Vàng nội dung 100m với 9,90 giây, phá kỷ lục ASIAD. Hai ngày sau, anh tiếp tục vô địch 200m với 19,88 giây, đồng thời cân bằng kỷ lục châu Á do Xie Zhenye thiết lập năm 2019.

Phó Thủ tướng Songsak Thongsri cho biết thành tích của đoàn thể thao Thái Lan tại ASIAD 2026 là một dấu mốc quan trọng đối với nền thể thao nước này. Theo ông, kết quả trên phản ánh năng lực và tiềm năng của các vận động viên Thái Lan, những người đã chứng minh khả năng cạnh tranh trên đấu trường quốc tế và mang lại niềm tự hào cho đất nước.

Ông Songsak nhấn mạnh rằng Chính phủ Thái Lan, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, luôn coi trọng việc phát triển năng lực của các vận động viên một cách liên tục và toàn diện. Các lĩnh vực được ưu tiên đầu tư bao gồm công tác tập luyện, phát triển đội ngũ huấn luyện viên, ứng dụng khoa học thể thao và những yếu tố hỗ trợ khác.

Mục tiêu của chính phủ là nâng cao tiêu chuẩn của nền thể thao Thái Lan, tạo nền tảng để thể thao nước này vươn lên đẳng cấp thế giới một cách vững chắc và bền vững.

Đáng chú ý, Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia đã chuyển trực tiếp tiền thưởng vào tài khoản ngân hàng của các vận động viên. Hình thức chi trả này nhằm bảo đảm sự thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch, đồng thời giúp các vận động viên yên tâm rằng họ sẽ nhận đầy đủ số tiền thưởng theo đúng quyền lợi được quy định.