(VTC News) -

Ngày 18/11, tàu thăm dò Voyager 1 của NASA trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên đạt khoảng cách một ngày ánh sáng tính từ Trái Đất, sau gần 50 năm du hành trong không gian.

Tàu thăm dò Voyager 1 là vật thể nhân tạo cách xa Trái Đất nhất. (Ảnh: Getty Images)

Trong chân không, ánh sáng đạt vận tốc gần 300.000 km/s, nhanh hơn bất kỳ vật thể nào con người từng chế tạo.

Với tốc độ này, chỉ trong một giây, ánh sáng có thể đi được quãng đường tương đương gần 7,5 vòng quanh Trái Đất. Trong một phút, con số tăng lên khoảng 450 vòng. Sau một giờ, ánh sáng đã di chuyển gần 1,08 tỷ km.

Nếu duy trì tốc độ đó suốt 24 giờ, ánh sáng sẽ đi được khoảng 25,9 tỷ km, tương đương hơn 646.000 vòng quanh Trái Đất. Đây chính là khoảng cách một ngày ánh sáng mà Voyager 1 vừa chinh phục.

Từ Trái Đất đến Mặt Trăng chỉ mất 1,3 giây

Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng khoảng 384.400 km và ánh sáng chỉ mất khoảng 1,3 giây để hoàn thành quãng đường này.

Trong khi đó, tàu Orion chở 4 phi hành gia trong sứ mệnh Artemis 2 của NASA phải mất khoảng 4 ngày để bay tới khu vực Mặt Trăng, trước khi vòng qua thiên thể này và trở về Trái Đất.

Nếu lấy khoảng cách một ngày ánh sáng làm chuẩn, con người có thể xếp nối tiếp khoảng 67.400 quãng đường từ Trái Đất đến Mặt Trăng.

Mặt Trời, ngôi sao gần Trái Đất nhất, cách chúng ta khoảng 150 triệu km. Ánh sáng phát ra từ Mặt Trời mất khoảng 8 phút 20 giây mới đến được Trái Đất. Điều đó có nghĩa ánh nắng chúng ta nhìn thấy thực chất đã rời Mặt Trời hơn 8 phút trước đó.

Với sao Hỏa, thời gian ánh sáng di chuyển đến Trái Đất dao động từ khoảng 3 đến 22 phút, tùy vị trí hai hành tinh trên quỹ đạo.

Ngay cả sao Hải Vương, hành tinh xa Mặt Trời nhất trong Hệ Mặt Trời, cũng chỉ cách Trái Đất khoảng 4 giờ 10 phút ánh sáng.

Trong khi đó, ở khoảng cách này một ngày ánh sáng, tín hiệu vô tuyến cần 24 giờ để truyền từ Trái Đất đến con tàu và thêm 24 giờ để tín hiệu phản hồi quay trở lại.

Đi ô tô mất hơn 28.000 năm mới tới Voyager 1

Theo tính toán của NASA, nếu một chiếc ô tô chạy liên tục với tốc độ khoảng 105 km/h, không dừng nghỉ, nó sẽ mất hơn 28.000 năm để đi hết một ngày ánh sáng.

Ngay cả máy bay thương mại di chuyển với tốc độ khoảng 885 km/h cũng cần khoảng 3.340 năm để vượt qua quãng đường tương tự.

Voyager 1 hiện bay với tốc độ khoảng 61.000 km/h, nhanh gấp hàng chục lần máy bay thương mại nhưng vẫn quá chậm so với ánh sáng.

Voyager 1 được phóng vào tháng 9/1977, mất 49 năm, 2 tháng và 11 ngày để đạt khoảng cách mà ánh sáng chỉ cần một ngày để vượt qua.

Dù vậy, một ngày ánh sáng vẫn chỉ là khoảng cách rất nhỏ nếu đặt trong quy mô vũ trụ.

Một năm ánh sáng tương đương khoảng 9.460 tỷ km, gấp 365 lần một ngày ánh sáng. Theo NASA, với tốc độ hiện tại, Voyager 1 sẽ cần khoảng 18.000 năm để đi hết quãng đường tương đương một năm ánh sáng.

Trong khi đó, Proxima Centauri, ngôi sao gần Mặt Trời nhất, cách Trái Đất khoảng 4,24 năm ánh sáng. Thiên hà Andromeda láng giềng còn nằm cách chúng ta khoảng 2,5 triệu năm ánh sáng.

Hiện tàu Voyager 1 tiếp tục hành trình tiến sâu vào không gian liên sao, ngày càng xa Trái Đất. NASA dự kiến duy trì liên lạc và thu thập dữ liệu khoa học từ tàu lâu nhất có thể, trước khi nguồn năng lượng hạt nhân cạn dần khiến các thiết bị ngừng hoạt động vào năm 2030.

Khi đó, Voyager 1 tiếp tục bay trong không gian theo quán tính, mang theo Đĩa ghi vàng chứa những hình ảnh và âm thanh về Trái Đất, như một thông điệp của nhân loại gửi vào vũ trụ.