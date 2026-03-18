L&A thúc đẩy hợp tác đào tạo, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên kỹ thuật

L&A đẩy mạnh hợp tác với các trường trong phát triển nguồn nhân lực

Sáng ngày 17/3/2026, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Thủy lợi, Le & Associates (L&A) và OpenUp Construction đã diễn ra trong khuôn khổ chương trình Boost4Best, kết hợp cùng hội thảo tư vấn và giới thiệu cơ hội việc làm kỹ sư tại Nhật Bản dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật.

Đại diện Trường Đại học Thủy lợi, L&A và OpenUp Construction ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Buổi ký kết đánh dấu bước tiến trong việc tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ. Với lợi thế đào tạo các ngành kỹ thuật trọng điểm, Trường Đại học Thủy lợi được xem là nguồn cung nhân lực tiềm năng cho thị trường lao động quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu kỹ sư tại Nhật Bản ngày càng gia tăng.

Việc hợp tác giữa ba bên không chỉ mở ra cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên, mà còn hướng đến xây dựng mô hình phối hợp đào tạo, tuyển dụng bài bản. OpenUp Construction, đơn vị thuộc OpenUp Group – một trong những tập đoàn hàng đầu tại Nhật Bản trong lĩnh vực thầu nhân lực kỹ thuật và hiện là cổ đông chiến lược của Le & Associates, đang phối hợp triển khai các chương trình kỹ sư làm việc tại Nhật Bản, qua đó góp phần đưa nguồn nhân lực kỹ thuật Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu.

Kết nối nguồn nhân lực STEM Việt Nam với doanh nghiệp

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Le & Associates chia sẻ định hướng triển khai chương trình Job Ready Talents như một giải pháp kết nối nguồn nhân lực STEM Việt Nam với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch HĐQT L&A, trong bối cảnh toàn cầu dự báo thiếu hụt lớn nguồn nhân lực kỹ thuật, Việt Nam đang sở hữu lợi thế về lực lượng lao động trẻ và được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế, sinh viên cần được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về kỹ năng, ngôn ngữ và khả năng thích ứng môi trường làm việc.

Bà Phạm Thị Mỹ Lệ - Chủ tịch HĐQT L&A chia sẻ về chương trình Job Ready Talents - tại lễ ký kết hợp tác.

Thông qua hợp tác với các trường đại học có thế mạnh về kỹ thuật như Trường Đại học Thủy lợi, chương trình hướng đến xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng cho sinh viên, bao gồm đánh giá năng lực toàn diện, đào tạo ngôn ngữ và văn hóa, đồng thời kết nối việc làm với các doanh nghiệp phù hợp. Cách tiếp cận này góp phần hình thành nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, sẵn sàng tham gia vào các dự án trong nước và quốc tế.

Mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế cho sinh viên kỹ thuật

Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên khoa Công trình được cập nhật thông tin về nhu cầu tuyển dụng kỹ sư tại thị trường Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng, hạ tầng và công nghệ môi trường. Đây là những ngành đang có nhu cầu nhân lực lớn, đồng thời phù hợp với định hướng đào tạo của Trường Đại học Thủy lợi.

Sinh viên khoa Công trình giao lưu với đại diện OpenUp Construction tại hội thảo cơ hội việc làm kỹ sư Nhật Bản.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, hội thảo còn tạo không gian để sinh viên trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp về yêu cầu công việc, kỹ năng cần thiết và lộ trình phát triển khi làm việc trong môi trường quốc tế. Ngay sau hội thảo, doanh nghiệp cũng tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại trường vào chiều 17/3 và ngày 18/3, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm thực tế.

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Boost4Best

Sự kiện ký kết và hội thảo lần này là một phần trong chuỗi hoạt động của chương trình Boost4Best do Le & Associates triển khai, hướng đến việc kết nối nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp thông qua các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn và tuyển dụng thực tế.

Trong thời gian tới, Boost4Best sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động tại nhiều trường đại học và cơ sở giáo dục trên cả nước, tạo thêm nhiều cơ hội để sinh viên tiếp cận thông tin nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng và kết nối với thị trường lao động.