Kioxia Exceria Plus G2: Thẻ microSD cho nhu cầu quay 4K với dung lượng lớn

(VTC News) -

Nhờ đạt các chứng nhận Video Speed Class 30 (V30), UHS Speed Class 3 (U3) và Application Performance Class 1 (A1), sản phẩm hướng thẳng vào nhu cầu quay video 4K liên tục trên flycam, camera hành động, máy chơi game cầm tay và smartphone.

Thực dụng về dung lượng: Chấm dứt cảnh luống cuống đổi thẻ giữa buổi chụp

Điểm đáng tiền nhất trên Kioxia Exceria Plus G2 nằm ở sự tiện lợi của mốc dung lượng 2TB trong những chuyến tác nghiệp dài ngày.

Việc nhét trọn 2TB dung lượng vào một khe cắm duy nhất lại giải quyết được một vấn đề rất phiền toái ngoài đời thực.

Trước đây, mỗi lần xách máy đi quay chụp dài ngày, mình luôn phải kè kè chiếc ví đựng thẻ nhớ với dăm ba chiếc thẻ 32GB hay 64GB, vừa dễ làm rơi, vừa mất công đánh dấu xem thẻ nào đã đầy, thẻ nào còn trống. Với mức dung lượng lên tới 2TB, chiếc máy quay hay flycam của mình có thể hoạt động thâu đêm suốt sáng mà bộ nhớ vẫn dư dả.

Đi kèm sự tiện lợi đó là độ bền bỉ rất đáng tin cậy từ nhà sản xuất Nhật Bản. Thẻ đạt chuẩn kháng nước IPX7 cho phép ngâm nước sâu 1 mét trong 30 phút, chống chịu va đập khi rơi từ độ cao 5 mét và miễn nhiễm với máy quét tia X tại cổng an ninh sân bay theo chuẩn ISO7816-1.

Tính năng tích hợp cầu chì bảo vệ quá dòng bên trong cũng giúp bảo vệ dữ liệu an toàn nếu thiết bị quay chẳng may gặp sự cố chập điện.

Tốc độ 90 MB/s và chuẩn V30: Đủ nhanh, đúng chuẩn, không drop frame

Kioxia Exceria Plus G2 duy trì tốc độ đọc tuần tự danh định 100 MB/s và tốc độ ghi 90 MB/s thông qua giao diện UHS-I SDR104.

Với thẻ nhớ dùng để quay phim độ phân giải cao, thông số tốc độ đọc tối đa đôi khi chỉ mang tính tham khảo, quan trọng nhất vẫn là tốc độ ghi sàn. Nhờ đạt chuẩn V30 và U3, thẻ cam kết duy trì tốc độ ghi liên tục tối thiểu 30 MB/s trong mọi điều kiện, đủ sức gánh trọn các luồng dữ liệu video 4K UHD ở bitrate cao mà không lo bị ngắt quãng giữa chừng.

Khi mình đo kiểm thực tế bằng đầu đọc thẻ chuẩn qua cổng Type-C trên máy tính, tốc độ đọc đạt sát trần ở mức 96 MB/s và tốc độ ghi ổn định quanh 85 - 88 MB/s. Việc đạt thêm chuẩn A1 (tối thiểu 1.500 IOPS đọc ngẫu nhiên) cũng giúp thẻ xử lý mượt mà việc chạy ứng dụng hoặc nạp màn chơi khi cắm vào các thiết bị như Nintendo Switch hay máy tính bảng Android.

Cân nhắc đầu tư: Giá trị nằm ở sự an tâm

Kioxia Exceria Plus G2 cung cấp dải dung lượng trải dài từ 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB cho đến 2TB, đi kèm chính sách bảo hành chính hãng 5 năm.

Rõ ràng, thẻ vẫn vận hành trên chuẩn giao tiếp UHS-I thông dụng nên tốc độ đọc ghi sẽ dừng lại ở ngưỡng 100 MB/s chứ không thể nhanh như chuẩn UHS-II đắt đỏ. Tuy nhiên, UHS-I lại có lợi thế tuyệt đối về tính tương thích: mọi thiết bị từ flycam tầm trung, camera hành trình cho đến máy chơi game đều nhận diện ngay lập tức mà không kén khe cắm.

Mức giá cho phiên bản 2TB chắc chắn sẽ là một khoản đầu tư đáng kể, nhưng với những ai coi trọng sự gọn gàng và không muốn dữ liệu bị xé lẻ trên quá nhiều thẻ nhớ, đây là khoản chi rất thỏa đáng.

Bảng thông số kỹ thuật nhanh

Thông số Thẻ nhớ MicroSD Kioxia Exceria Plus G2 Dung lượng 64GB / 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB Giao thức kết nối UHS-I (SDR104) Tốc độ đọc tối đa Lên đến 100 MB/s Tốc độ ghi tối đa Lên đến 90 MB/s Cấp tốc độ V30, U3, Class 10, A1 Tính năng bảo vệ Chống nước IPX7, chống rơi 5m, chống tia X, tích hợp cầu chì Phụ kiện Kèm sẵn Adapter SD tiêu chuẩn Bảo hành 5 năm chính hãng