Khu rừng ngập mặn duy nhất trên phá Tam Giang 'thay áo', đẹp tựa tranh thuỷ mặc

Cảnh đẹp như tranh ở khu rừng ngập mặn duy nhất còn sót lại trên phá Tam Giang.

Những năm gần đây, Rú Chá (phường Hoá Châu, TP Huế) trở thành địa điểm mới thu hút khách du lịch của vùng đất cố đô. Đây là khu rừng nguyên sinh đặc biệt, được biết đến là khu rừng ngập mặn duy nhất còn tồn tại trên phá Tam Giang - hệ đầm phá lớn nhất khu vực Đông Nam Á. (Ảnh: Văn Đình Huy)

Với vẻ đẹp hoang sơ pha chút bí ẩn, Rú Chá thường được du khách trẻ chọn làm nơi “trốn phố về rừng” để tham quan và check-in, sống ảo. Đây cũng là nét riêng để Rú Chá luôn lọt top 20 những điểm đến hấp dẫn của du lịch Huế. (Ảnh: Văn Đình Huy)

Du khách sẽ được thưởng thức khung cảnh hoang sơ của Rú Chá vào khung giờ sáng sớm với những người nông dân đang quăng chài bắt cá giữa mờ sương. (Ảnh: Văn Đình Huy)

Vào mùa thay lá, xen kẽ sắc vàng rực soi bóng xuống dòng nước trong xanh là những khoảnh khắc cây rụng lá được phủ trong sương sớm, tạo nên vẻ đẹp độc lạ. (Ảnh: Văn Đình Huy)

“Là người con Hoá Châu, chưa năm nào tôi bỏ lỡ mùa cây trong rừng Rú Chá thay lá. Điểm tôi tâm đắc nhất là đến nay Rú Chá vẫn phát triển và giữ cho mình vẻ đẹp hoang sơ...”, Sỹ Nhất (trú phường Hoá Châu, TP Huế) chia sẻ. (Ảnh: Văn Đình Huy)

Phần lớn diện tích Rú Chá được bao phủ bởi cây chá - loài cây thủy sinh với bộ rễ khổng lồ trồi lên mặt nước như những tác phẩm điêu khắc tự nhiên kỳ vỹ. Người dân địa phương lý giải, “Rú” nghĩa là rừng rú, còn “Chá” là tên gọi của loài cây ngập mặn đặc trưng mọc chủ yếu tại đây (tên khác là cây giá). (Ảnh: Văn Đình Huy)

Không chỉ là nơi sinh sống của hàng ngàn cây chá cổ thụ, Rú Chá còn là nơi cư ngụ của nhiều loài động vật thủy sinh và chim quý. Ngành kiểm lâm TP Huế đánh giá Rú Chá giữ vai trò sinh học quan trọng cho hệ sinh thái vùng phá Tam Giang. (Ảnh: Văn Đình Huy)

Bạn Trương Hồng Quân (du khách) chia sẻ: “Dù chỉ cách trung tâm TP Huế khoảng 15km nhưng Rú Chá cho tôi cảm giác trái ngược hoàn toàn với phố xá, đô thị tấp nập. Nơi đây yên bình đến kỳ lạ, thời gian như ngừng trôi. Đi bộ trên con đường bên tông len lỏi giữa khu rừng nguyên sinh, nghe tiếng chim hót, tôi cảm thấy mình như lạc vào thế giới cổ tích”. (Ảnh: Văn Đình Huy)

Theo những người trẻ ham mê du lịch Huế, từ tháng 2 đến tháng 9 là thời điểm lý tưởng nhất để tham quan. Đặc biệt, vào tháng 9, khi những cây chá bắt đầu trổ bông rực rỡ, rừng như biến thành một bản giao hưởng ánh sáng và màu sắc giữa lòng phá nước mênh mông. Cuối thu, rừng chuyển dần sang sắc vàng, mang theo một chút buồn man mác, gợi lên vẻ đẹp rất đặc trưng của xứ Huế - sâu lắng và lãng mạn. Mùa đông, cây chá trút lá, lộ ra những cành khô khẳng khiu nhưng không kém phần nghệ thuật. (Ảnh: Văn Đình Huy)

“Tôi thích nhất cảm giác ngắm Rú Chá vào khoảng tháng 9, khi toàn bộ cây chá trong khu rừng bắt đầu thay lá. Nó vừa mang vẻ thủy mặc của phương Đông nhưng lại pha trộn vẻ đẹp của trời Âu. Còn gì thú vị hơn khi tự thuê cho mình một con thuyền nhỏ để len vào những khu vực sâu trong rừng, nơi không có đường bộ tiếp cận, để nghe tiếng chim hót và tiếng nước róc rách từ mái chèo vọng lại. Tại Rú Chá có một đài quan sát khá cao, ta cũng có thể đừng ở đó để chiêm ngưỡng mặt trời đỏ rực buông xuống toàn bộ khu rừng và đầm phá Tam Giang lúc hoàng hôn buông”, bạn Sỹ Nhất (trú phường Hoá Châu, TP Huế ) chia sẻ thêm. (Ảnh: Văn Đình Huy)

Lãnh đạo Chi cục kiểm lâm TP Huế đánh giá, diện tích rừng ngập mặn rú Chá không đa dạng về thành phần loài nhưng có vai trò, giá trị rất quan trọng đối với hệ sinh thái đất ngập nước. Khu rừng nguyên sinh quý hiếm này còn là “bức tường xanh” giúp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo vệ đê điều và tăng khả năng ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

Cuối năm 2025, TP Huế quyết định đầu tư dự án trồng rừng ngập mặn tại khu vực Rú Chá nhằm phục hồi và mở rộng diện tích rừng hiện hữu. Theo kế hoạch, khoảng 17,29 ha rừng ngập mặn sẽ được trồng mới, trong đó cây chá (giá) vẫn giữ vai trò chủ đạo. Bên cạnh đó, các loài cây bần chua, đước đôi, dừa nước, vẹt dù, vẹt khang… sẽ được trồng xen để vừa đảm bảo tính phù hợp sinh thái.

Khi hoàn thành, diện tích rừng ngập mặn mới sẽ đạt khoảng 17,65 ha. Kết hợp với gần 30 ha rừng hiện hữu, Rú Chá sẽ trở thành một khu rừng ngập mặn tập trung gần 48 ha - quy mô lớn hàng đầu miền Trung. Đây được kỳ vọng sẽ là khu vực bảo tồn nguồn gen thực vật ngập mặn quan trọng của Việt Nam, là nơi lý tưởng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và trải nghiệm sinh thái.