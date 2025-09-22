Không chỉ là món ăn vặt, lạc còn là ‘siêu thực phẩm’ tốt cho sức khỏe

(VTC News) -

Hạt lạc từ lâu đã trở thành món ăn dân dã, phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Tuy nhiên, ít ai biết loại hạt nhỏ bé này lại chứa đến hơn 30 loại dưỡng chất thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, não bộ và khả năng phòng bệnh mạnh mẽ.

Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), chỉ cần 1/4 chén lạc mỗi ngày có thể đáp ứng khoảng 35% nhu cầu mangan – một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa chất béo, carbohydrate, hỗ trợ hấp thu canxi và duy trì lượng đường huyết ổn định.

Ngăn ngừa sỏi mật

Một nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ khoảng 28 gram lạc hoặc bơ lạc mỗi tuần giúp giảm tới 25% nguy cơ hình thành sỏi mật – căn bệnh phổ biến ở người lớn tuổi.

Hạt lạc trở thành món ăn dân dã, phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Việt.

Cải thiện tâm trạng, giảm trầm cảm

Lạc giàu axit amin tryptophan – tiền chất quan trọng của serotonin, chất dẫn truyền thần kinh ảnh hưởng đến cảm xúc. Bổ sung lạc hợp lý giúp cải thiện tâm trạng, hỗ trợ điều trị trầm cảm nhẹ.

Tăng cường trí nhớ, ngừa sa sút trí tuệ

Nguồn vitamin B3 và niacin dồi dào trong hạt lạc giúp cải thiện chức năng não bộ, tăng cường trí nhớ và đặc biệt giảm tới 70% nguy cơ mắc Alzheimer nếu sử dụng đều đặn.

Giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch

Lạc là loại đậu giàu chất béo không bão hòa – “bạn tốt” của trái tim. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa như resveratrol và axit oleic trong lạc giúp cải thiện tuần hoàn, tăng cholesterol tốt (HDL), giảm cholesterol xấu (LDL), từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và bệnh mạch vành.

Hỗ trợ thai kỳ khỏe mạnh

Với nguồn axit folic tự nhiên phong phú, hạt lạc là thực phẩm lý tưởng cho phụ nữ mang thai. Nghiên cứu cho thấy, bổ sung đủ folate từ thực phẩm như lạc có thể giảm đến 70% nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi.

Phòng ngừa ung thư

Phytosterol – hợp chất thực vật có nhiều trong lạc, không chỉ giúp kiểm soát cholesterol mà còn có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, hỗ trợ phòng ngừa bệnh hiệu quả.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Dù giàu năng lượng, lạc vẫn được xếp vào nhóm thực phẩm hỗ trợ giảm cân. Những người ăn lạc hoặc các loại hạt ít nhất hai lần mỗi tuần có xu hướng kiểm soát cân nặng tốt hơn so với nhóm không sử dụng.

Tuy giàu dinh dưỡng, lạc dễ bị nhiễm nấm Aspergillus flavus – loại nấm sinh ra độc tố aflatoxin, có thể gây ngộ độc và ung thư nếu tiêu thụ lâu dài. Vì vậy, người tiêu dùng cần chọn mua lạc rõ nguồn gốc, tránh dùng hạt đã mốc, có mùi lạ hoặc vị đắng bất thường.

Từ món ăn vặt bình dân, hạt lạc đang dần được công nhận là một loại “siêu thực phẩm” với nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe. Tuy nhiên, để phát huy tối đa công dụng và đảm bảo an toàn, người dùng cần lưu ý cách lựa chọn và bảo quản đúng cách.