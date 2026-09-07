Không bằng lái vẫn 'đánh võng' rồi khoe clip, nam thanh niên bị xử phạt

(VTC News) -

CSGT Lào Cai xử phạt 3 trường hợp vi phạm giao thông. (Video: Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai)

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng vừa xử lý nam thanh niên không có giấy phép lái xe nhưng vẫn sử dụng xe máy, lạng lách, đánh võng và đăng clip lên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận phản ánh của người dân, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an xã Thác Bà xác minh một video ghi lại cảnh nam thanh niên chạy xe máy lạng lách, đánh võng trên đường.

Trong đoạn video, người cầm lái xe máy biển số 21EA-261.XX có hành vi lạng lách, đánh võng. Nam thanh niên này và người ngồi phía sau đều không đội mũ bảo hiểm. Hình ảnh sau đó được đăng tải trên Facebook.

Ba trường hợp vi phạm bị xử phạt tổng số tiền là 25,5 triệu đồng. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế xe máy là B.V.Q. (SN 2005, trú tại thôn Linh Môn, xã Thác Bà). Trước đó, khoảng 12h ngày 2/9, L.V.P. (SN 2005, cùng trú tại thôn Linh Môn) mượn xe máy của chú ruột là L.V.S. để sử dụng dù không có giấy phép lái xe.

Sau đó, P. giao xe cho Q. sử dụng. Khoảng 16h cùng ngày, tại đoạn đường thuộc thôn Vũ Linh, xã Thác Bà, Q. chạy xe lạng lách, đánh võng. Thời điểm này, Q. và P. đều không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 5/9, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý các trường hợp liên quan.

Trong đó, B.V.Q. bị phạt tổng cộng 13 triệu đồng với 4 lỗi, gồm lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm; chở người không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe.

L.V.P. bị phạt 3,5 triệu đồng về hành vi không có giấy phép lái xe và chở người không đội mũ bảo hiểm.

Chủ xe L.V.S. bị phạt 9 triệu đồng do giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Tổng số tiền xử phạt đối với 3 trường hợp là 25,5 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân không thực hiện, cổ súy các hành vi lạng lách, đánh võng; chủ phương tiện không giao xe cho người chưa đủ điều kiện. Khi phát hiện vi phạm giao thông, người dân có thể cung cấp hình ảnh, video cho cơ quan công an để xác minh, xử lý.