Con 17 tuổi 'diễn xiếc' khi lái xe mô tô, bố bị công an xử phạt

(VTC News) -

Tối 30/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đội CSGT Đường bộ số 4 phối hợp với Công an phường Phú Yên xác minh, xử lý một trường hợp vi phạm hành chính đối với màn “làm xiếc” gây nguy hiểm trên đường phố, gây mất trật tự an toàn giao thông đường bộ theo hình ảnh của người dân địa phương cung cấp.

Người bị xử lý vi phạm hành chính là thanh niên H.M.C (Sinh năm 2009) và ông H.Đ.T (Sinh năm 1982, bố đẻ của C.), cùng trú tại khu phố Phú Lâm 4, phường Phú Yên).

H.M.C tại cơ quan công an sau màn “diễn xiếc” lái mô tô bằng hai chân trên đường. (Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, qua video do người dân cung cấp, vào tối ngày 28/8/2026, một thanh niên lái xe mô tô BKS 78C1 - 200.xx có hành động hết sức nguy hiểm. Qua xác minh, người vi phạm H.M.C.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, dù chưa đủ điều kiện về độ tuổi theo quy định của pháp luật, C. vẫn tự ý cầm lái xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm³ trở lên. Thậm chí, C. còn coi thường tính mạng khi không đội mũ bảo hiểm và ngang nhiên dùng chân để điều khiển xe chạy trên đường.

Hành vi “làm xiếc” liều lĩnh này không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật giao thông mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính bản thân cũng như những người tham gia giao thông xung quanh.

Ngay sau khi làm rõ các lỗi vi phạm, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với H.M.C, đồng thời xác định xác định xe mô tô 78C1 - 200.xx do ông H.Đ.T, bố đẻ của C., đứng tên chủ sở hữu.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. về lỗi: “Để xe cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ điều khiển tham gia giao thông”, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Từ vụ việc trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cha mẹ không được cho phép con em điều khiển xe mô tô từ 50 cm³ trở lên khi chưa đủ 18 tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.

Hành vi cố tình giao xe cho người chưa đủ điều kiện có thể bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 16.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ phương tiện, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Đối với học sinh, thiếu niên, cần tự giác nhận thức rõ giới hạn độ tuổi, tuyệt đối không lạng lách, đánh võng hay dùng chân lái xe. Nhà trường và các cơ quan đoàn thể cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo tính răn đe.