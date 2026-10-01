Khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang Vũ Đình Hưng

(VTC News) -

Chiều 1/10, thông tin tại họp báo Bộ Công an, đại diện Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an) trả lời báo chí về vụ án sai phạm thi THPT tại trường chuyên Tuyên Quang. Cơ quan điều tra xác định trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang, các bị can bàn bạc với nhau cách thức để tạo điều kiện cho các thí sinh.

Những sai phạm gồm: Bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi; giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài; chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án hướng dẫn cho các thí sinh.

Hành vi sai phạm của các bị can xảy ra ở tất cả các phòng thi và với tất cả các môn thi, làm cho kết quả của kỳ thi không nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng.

Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

“Chúng tôi xác định vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục đào tạo, niềm tin của xã hội đối với công tác tổ chức các kỳ thi”, đại diện A09 nhấn mạnh.

Đại diện A09 cho biết thêm, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố 41 bị can, gồm có Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; Lê Văn Tuyên, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Danh sách bị can còn có 4 cán bộ giám sát của 2 tổ kiểm tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang phân công nhiệm vụ giám sát tại điểm thi này, gồm Nguyễn Thị Hằng (Hiệu trưởng trường THPT chuyên Tuyên Quang), Trần Thị Thu Hằng (Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi), Nguyễn Hoài Thu (Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Tuyên Quang, phó trưởng điểm thi) và Vũ Thị Tuyên (Phó Hiệu trưởng trường THPT Tân Trào, phó trưởng điểm thi).

Có 31 bị can là giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được phân công là thư ký, giám thị, ủy viên phục vụ tại điểm thi trường chuyên Tuyên Quang bị khởi tố cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tập trung lực lượng để khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của bị can, người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với tinh thần không có vùng cấm và không có ngoại lệ.

Trước khi vụ án được chuyển về Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố 27 bị can để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Trong số các bị can được công bố danh tính có bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi; ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi; bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (45 tuổi), giáo viên ngữ văn, thư ký điểm thi, đến cơ quan công an đầu thú và bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Qua rà soát, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang xác định 147 bài thi đạt điểm 10 xuất hiện tại 13 trong tổng số 15 phòng thi là dấu hiệu bất thường. Bước đầu, nguyên nhân được xác định nằm ở khâu coi thi.

Trong khi đó, kết quả các môn còn lại không ghi nhận dấu hiệu bất thường. Môn Ngữ văn có 11 trong số 326 học sinh đạt từ 9 điểm trở lên, mức chênh lệch với điểm học bạ khoảng 0,1 điểm. Môn Ngoại ngữ có 207 học sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có một điểm 10, mức chênh lệch với học bạ khoảng 0,31 điểm. Theo Sở GD&ĐT Tuyên Quang, các kết quả này phù hợp với năng lực học tập của học sinh.