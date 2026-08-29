Khởi tố người phụ nữ dùng hàn the sản xuất bánh cuốn ở Sơn La

(VTC News) -

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Sơn La tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tưởng Thị Hoè (SN 1960, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn.

Trước đó, ngày 26/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, UBND phường Thảo Nguyên và Công an phường Thảo Nguyên kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Hà Thị Đoài ở phường Thảo Nguyên.

Bà Tưởng Thị Hoè tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều nguyên liệu, sản phẩm phục vụ việc sản xuất bánh cuốn. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, số tang vật gồm 199kg bánh cuốn thành phẩm, 15,5kg bánh cuốn trắng chưa có nhân, 12kg bánh cuốn thành phẩm đã xuất bán và 3kg bột nước chưa tráng.

Các mẫu bánh cuốn và bột nước được lấy kiểm nghiệm sau đó xác định có chứa hàn the. Đây là chất không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Đáng chú ý, tại cơ sở, lực lượng chức năng còn thu giữ 1,65kg hàn the được đựng trong bao tải dứa, trên bao bì có in nhãn “Borax Pentahydrate - Technical Granular”.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bà Hoè là mẹ chồng của chủ hộ kinh doanh Hà Thị Đoài, đồng thời trực tiếp tham gia sản xuất bánh cuốn tại cơ sở và sử dụng hàn the trong quá trình chế biến.

Làm việc với cơ quan công an, bà Hoè khai sử dụng hàn the nhằm tạo độ dai, giòn cho bánh, hạn chế ôi thiu, chống dính máy tráng bánh và đáp ứng tiến độ giao hàng.

Sau khi sản xuất, bánh cuốn được bán buôn, bán lẻ cho một số đầu mối và tiêu thụ tại phường Thảo Nguyên, Chợ km70 cùng một số hội chợ phiên trên địa bàn.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ.