Ăn giò chả trộn hàn the nguy hại đến sức khỏe thế nào?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, hàn the từng được sử dụng trong công nghệ thực phẩm từ nhiều năm trước nhờ khả năng làm thực phẩm dai, giòn, khó ôi thiu. Khi trộn vào mì sợi hoặc giò chả, hàn the giúp sản phẩm có độ đàn hồi cao, không bị bở, nhão trong quá trình chế biến.

Tuy nhiên, chính đặc tính “khó phân hủy” này lại khiến hàn the trở thành mối nguy hiểm lớn đối với sức khỏe con người. Theo phân tích của chuyên gia, hàn the khi đi vào cơ thể không được đào thải hoàn toàn, mà có thể tích tụ với tỷ lệ lên tới khoảng 15% so với lượng tiếp nhận.

Ăn giò chả trộn hàn the có thể gây hiểm họa với sức khỏe người tiêu dùng (Ảnh minh họa)

Giò chả là thực phẩm dễ bị trộn hàn the nhất. Và nếu ăn phải loại thực phẩm này, sức khỏe người tiêu dùng có thể gặp nhiều hiểm họa.

Thứ nhất, đường tiêu hóa chịu tổn thương: Hàn the tác động trực tiếp lên niêm mạc dạ dày và ruột, gây viêm loét, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Trong các trường hợp nhiễm độc nặng, người bệnh có thể bị mất nước nghiêm trọng, rối loạn điện giải, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Thứ hai, hệ thần kinh bị ảnh hưởng: Hàn the có khả năng kích thích hệ thần kinh trung ương, gây đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, rối loạn cảm xúc. Ở mức độ nặng hơn, người sử dụng thường xuyên có thể gặp tình trạng suy nhược thần kinh, trầm cảm. Đặc biệt, với trẻ em, hàn the có thể gây rối loạn hành vi và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển trí tuệ.

Gan phải hoạt động quá tải để chuyển hóa và đào thải độc chất, lâu ngày có thể dẫn tới suy gan, vàng da, vàng mắt, thậm chí xơ gan. Trong khi đó, thận chịu áp lực lớn khi phải lọc và đào thải hàn the tích tụ, làm tăng nguy cơ tổn thương cầu thận, ống thận và dẫn đến suy thận mạn.

Khả năng sinh sản bị ảnh hưởng: Hàn the tích lũy trong cơ thể có thể gây rối loạn nội tiết, làm suy giảm chức năng sinh lý, giảm ham muốn ở nam giới, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng nếu tiếp xúc kéo dài.

TS Thịnh khuyến cáo, người tiêu dùng cần hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, không rõ nguồn gốc, đặc biệt là giò chả bán ngoài thị trường. Việc lựa chọn thực phẩm có kiểm soát, xuất xứ rõ ràng và được cơ quan chức năng chứng nhận an toàn là cách thiết thực nhất để tự bảo vệ sức khỏe trước những mối nguy đang hiện hữu ngay trên bàn ăn.

Khởi tố hai mẹ con sản xuất giò, chả, xúc xích chứa hàn the ở Hưng Yên Lúc 10h ngày 30/1, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên; Chi cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên và Công an xã Hoàn Long kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Đỗ Thị Huyền (tại chợ đầu mối Đông Tảo, thôn Đông Kim, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên). Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác test nhanh các mẫu sản phẩm tại cơ sở, kết quả phát hiện 6/12 mẫu dương tính với hàn the (Natri tetraborat), gồm: giò lợn, xúc xích, chả sụn, giò gà, giò bò và giò sống (thịt lợn xay). Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Trường (SN 1995) và Đỗ Thị Huyền (SN 1970, cùng trú tại xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm quy định tại khoản 2, Điều 317 Bộ luật Hình sự.