Khởi tố kẻ bán gần 1 tấn kiếm, bình xịt hơi cay qua mạng ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Ngày 13/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ninh Văn Thanh (SN 2002, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Ninh Văn Thanh cùng tang vật. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trước đó, ngày 3/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an xã Nhã Nam, Công an phường Song Liễu (Bắc Ninh) và Công an xã Thuận An (Hà Nội) xác minh, làm rõ hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ của Thanh trên không gian mạng.

Qua đấu tranh, Thanh khai nhận từ tháng 3/2026 đến nay đã sử dụng mạng xã hội để mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Thanh sử dụng Facebook, TikTok đăng tải hình ảnh, quảng cáo và giao dịch các mặt hàng như dao, kiếm, bình xịt hơi cay, kích điện...

Để phục vụ việc mua bán, Thanh thuê 2 địa điểm làm kho chứa hàng tại TDP Công Hà, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh và thôn Kim Sơn, xã Thuận An, thành phố Hà Nội.

Thanh chụp ảnh các mặt hàng, đăng tải trên Facebook, TikTok dưới hình thức ẩn danh. Khi có khách đặt mua, Thanh tự đóng gói và gửi hàng.

Hàng trăm thanh kiếm, ống nhôm, bình xịt hơi cay bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Khám xét 2 kho hàng, lực lượng Công an thu giữ 775 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, gồm 332 thanh kiếm Nhật, 11 kiếm dao mèo, 29 kiếm ống nhôm, 268 bình xịt hơi cay, 73 gậy ba-ton, 60 kích điện và 2 còng số 8.

Tổng trọng lượng tang vật khoảng 1 tấn.

Ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự Ninh Văn Thanh để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ.