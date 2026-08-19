  • logo
Xuất bản ngày 19/08/2026 05:18 PM
Xuất bản ngày 19/08/2026 05:18 PM

Khởi tố kẻ hiếp dâm cô gái quốc tịch Mỹ trong khách sạn ở Phú Thọ

Minh Tuệ
Minh Tuệ
(VTC News) -

Công an tỉnh Phú Thọ vào cuộc, làm việc với người liên quan sau trình báo của cô gái Mỹ, tố bị nam thanh niên giao cấu trái ý muốn ở khách sạn tại xã Thanh Thủy.

Ngày 19/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc liên quan cô gái quốc tịch Hoa Kỳ trong vụ giao cấu trái ý muốn, xảy ra ngày 5/7 tại xã Thanh Thuỷ.

Theo đó, ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) về tội Hiếp dâm, quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

(Ảnh minh hoạ)

(Ảnh minh hoạ)

Trước đó, ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị N.T.Q.T. (SN 2002, quốc tịch Hoa Kỳ, đang lưu trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nạn nhân tố giác Nguyễn Minh Hiếu có hành vi giao cấu trái ý muốn vào ngày 5/7, tại căn hộ thuộc khách sạn tại xã Thanh Thủy.

Ngay sau khi tiếp nhận, mặc dù thời điểm xảy ra hơn 10 ngày, nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vào cuộc quyết liệt, làm việc với bị hại, những người biết việc và đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân hiểu đúng bản chất vụ án, không tin theo các thông tin thất thiệt gây mất an ninh trật tự.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSTTH 16/8 - Kết quả xổ số Huế hôm nay 16/8/2026
XSTTH 16/8 - Kết quả xổ số Huế hôm nay 16/8/2026
XSMN 16/8 - Kết quả XSMN hôm nay Chủ Nhật ngày 16/8/2026
XSMN 16/8 - Kết quả XSMN hôm nay Chủ Nhật ngày 16/8/2026
XSKG 16/8 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 16/8/2026
XSKG 16/8 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 16/8/2026
Giá xăng dầu hôm nay 17/8: Không biến động
Giá xăng dầu hôm nay 17/8: Không biến động
Xem thêm