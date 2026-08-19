Khởi tố kẻ hiếp dâm cô gái quốc tịch Mỹ trong khách sạn ở Phú Thọ

(VTC News) -

Ngày 19/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc liên quan cô gái quốc tịch Hoa Kỳ trong vụ giao cấu trái ý muốn, xảy ra ngày 5/7 tại xã Thanh Thuỷ.

Theo đó, ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) về tội Hiếp dâm, quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

(Ảnh minh hoạ)

Trước đó, ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị N.T.Q.T. (SN 2002, quốc tịch Hoa Kỳ, đang lưu trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nạn nhân tố giác Nguyễn Minh Hiếu có hành vi giao cấu trái ý muốn vào ngày 5/7, tại căn hộ thuộc khách sạn tại xã Thanh Thủy.

Ngay sau khi tiếp nhận, mặc dù thời điểm xảy ra hơn 10 ngày, nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vào cuộc quyết liệt, làm việc với bị hại, những người biết việc và đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân hiểu đúng bản chất vụ án, không tin theo các thông tin thất thiệt gây mất an ninh trật tự.