(VTC News) -

Tại Aqua City - Phoenix North, hai bên kết hợp nguồn lực quốc tế với năng lực triển khai, hướng đến ứng dụng vật liệu chất lượng cao, công nghệ xanh và các giải pháp nội thất đồng bộ trong quá trình thi công gói thầu này.

Ông Yang Bin, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Quốc tế Phương Bắc (Northern International Group - NIG) cho biết, việc tham gia triển khai các hạng mục tại Aqua City cũng là cơ hội để NIG và Bsquare phát huy năng lực thi công, khẳng định uy tín của Tập đoàn trong các dự án quy mô của những chủ đầu tư uy tín tại thị trường Việt Nam.

Ông Cao Trần Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland, cho biết Aqua City là dự án được Novaland dành nhiều tâm huyết đầu tư và phát triển. Trên quy mô 1.000 ha, với 32km đường sông bao bọc và 70% diện tích được quy hoạch cho mảng xanh, hạ tầng và tiện ích, Aqua City được định hướng trở thành một đô thị sinh thái ven sông đáng sống, điểm đến vui chơi - giải trí quy mô lớn của khu vực, đồng thời góp phần hình thành diện mạo đô thị hiện đại, năng động của Đồng Nai.

Lễ khởi công hơn 500 căn nhà thấp tầng tại Aqua City.

Trước đó, ngày 18/08, Novaland tổ chức chương trình “Aqua City Tổng lực hoàn thiện - Kiến tạo đô thị biểu tượng”, với sự tham gia của các đối tác tài chính, ngân hàng và nhà thầu chiến lược. Các định chế tài chính đã cam kết tài trợ hơn 20.000 tỷ đồng phục vụ mục tiêu hoàn thiện Aqua City trong giai đoạn 2026-2027. Song song, các đối tác nhà thầu cũng cam kết đồng hành cùng Novaland quyết tâm đưa dự án về đích.

Hiện nhiều phân khu tại Aqua City như River Park 1-2, Ever Green 2-3, Sun Harbor 1-3 và các khu vực thuộc Đảo Phượng Hoàng đang được triển khai đồng loạt. Trên toàn công trường, khoảng 4.000 kỹ sư, công nhân đang làm việc tại nhiều mũi thi công.

Đến nay, Novaland đã bàn giao khoảng 1.300 căn nhà phố và biệt thự cho khách hàng, nhiều gia đình đã chuyển về sinh sống, các tiện ích mới liên tục đi vào vận hành, từng bước hình thành cộng đồng cư dân hiện đại.