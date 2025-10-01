Khó tuyển cán bộ chuyên ngành cấp xã do thiếu nguồn tuyển, hạn chế về hợp đồng

(VTC News) -

Chiều 1/10, Chính phủ họp phiên chuyên đề nhằm đánh giá kết quả 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để vận hành mô hình thực sự nề nếp, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: VGP)

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau 3 tháng vận hành, chính quyền địa phương hai cấp từng bước đi vào nề nếp, hoạt động quản lý nhà nước được duy trì ổn định, không để xảy ra gián đoạn trong điều hành, phục vụ nhân dân.

Tuy đạt nhiều kết quả, bà Phạm Thị Thanh Trà cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai.

Về thể chế, một số văn bản hướng dẫn chuyên ngành ban hành chưa kịp thời, gây lúng túng cho địa phương; đặc biệt văn bản trong các lĩnh vực giáo dục, cơ chế tài chính - kế toán, miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công, phân cấp trong quản lý đất đai, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, môi trường… chưa rõ ràng.

"Về đội ngũ cán bộ, công chức, ở cấp xã, nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu mới; tình trạng thừa - thiếu cán bộ vẫn tồn tại, nhất là trong các lĩnh vực chuyên môn sâu như công nghệ thông tin, tài chính, đất đai, giáo dục, y tế. Công tác tuyển dụng nhân lực chuyên ngành gặp khó do thiếu nguồn tuyển, hạn chế về hợp đồng", Bộ trưởng nêu rõ.

Ngoài ra, nhiều trụ sở, trang thiết bị ở cấp xã, phường chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống cơ sở dữ liệu còn lỗi, thiếu đồng bộ, dẫn đến chậm trễ, phát sinh lỗi kỹ thuật khi thực hiện hành chính điện tử.

Để khắc phục tồn tại, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thực sự đi vào nền nếp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến 15/10.

Về rà soát, hoàn thiện thể chế, bà Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, nhất là các lĩnh vực tài chính, đất đai, khoa học công nghệ, tư pháp, xây dựng, nông nghiệp, môi trường.

Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường nhân lực cho cấp xã để đáp ứng nhiệm vụ được giao, nhất là những lĩnh vực chuyên môn sâu; rà soát, đánh giá, phân loại, cơ cấu lại đội ngũ để đảm bảo yêu cầu chất lượng và nhiệm vụ.

Cùng với đó là nhiệm vụ hoàn thiện chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/10 theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

"Đến thời điểm này, còn 36.542 người chưa được chi trả chế độ, chính sách. Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương tập trung triển khai việc chi trả. Nhờ vậy, chỉ trong một tuần, đã có thêm hơn 3.000 trường hợp được giải quyết", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Trong đó, một số bộ, ban, ngành và địa phương đã hoàn thành việc chi trả chế độ; nhiều nơi đạt tỷ lệ trên 90%. Tuy nhiên, vẫn còn những bộ, ngành và địa phương chưa thực sự quyết liệt, tỷ lệ chi trả còn thấp, dưới 60%.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai; tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức cấp tỉnh, cấp xã để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền; khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế.

Bộ trưởng cũng lưu ý hoàn thành đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước và bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan của Chính phủ, doanh nghiệp Nhà nước.

"Riêng nội dung này, chúng tôi đang tổng hợp, phối hợp cùng các bộ, ngành và địa phương để hoàn thành, dự kiến sẽ báo cáo Đảng ủy Chính phủ vào ngày 3 hoặc 5 tới", Bộ trưởng Nội vụ thông tin.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng đề xuất các lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng trực tiếp đi khảo sát tại 34 tỉnh, thành phố nhằm nắm bắt kỹ lưỡng thực tiễn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.