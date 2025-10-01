Thủ tướng: Có tình trạng cán bộ quá tải công việc nhưng chế độ chưa phù hợp

(VTC News) -

Chiều 1/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ nhằm đánh giá tình hình sau 3 tháng thực hiện, tiếp tục rà soát, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thực sự đi vào nền nếp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng đánh giá, sau 3 tháng triển khai, việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, sáng tạo của các cấp, các ngành và địa phương.

Đến nay, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản kiện toàn tổ chức và nhân sự, vận hành tương đối thông suốt, đồng bộ, không gián đoạn, bảo đảm phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn; hơn 3.100 trung tâm hành chính công cấp xã được đưa vào hoạt động; việc sắp xếp trụ sở, tài sản công được triển khai nghiêm túc, tiết kiệm ngân sách, nhiều cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng...

Tuy nhiên, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai vẫn còn không ít vướng mắc, tồn tại.

"Vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, công chức, một số nơi số lượng công việc chưa phù hợp với số lượng cán bộ, những địa bàn phát triển mạnh về kinh tế - xã hội có tình trạng quá tải công việc, công việc nhiều nhưng chế độ chính sách chưa phù hợp; đội ngũ cán bộ nhiều nơi còn hạn chế về năng lực quản lý, năng lực pháp lý, năng lực chuyên môn, năng lực chuyển đổi số, năng lực kiến tạo…", Thủ tướng nêu rõ.

Bên cạnh đó, một số văn bản hướng dẫn còn chậm, nhất là trong lĩnh vực tài chính - kế toán, đất đai, giáo dục.

Nhiều nơi khó khăn về cơ sở hạ tầng, nguồn lực, đi lại khó khăn; hệ thống dịch vụ công trực tuyến còn bất cập, dữ liệu thiếu đồng bộ; chưa giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách cho người nghỉ việc; người dân ở một số địa bàn chưa kịp thích ứng với cách thức giải quyết thủ tục mới…

Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp tháo gỡ ngay những vướng mắc còn đang tồn tại.

Trong đó, về thể chế, chính sách, theo Thủ tướng, đến nay, nhiều lĩnh vực chưa có hướng dẫn cụ thể khiến địa phương còn lúng túng trong triển khai, nguyên nhân tại sao, trách nhiệm của ai, cam kết tiến độ như thế nào? "Không thể để tình trạng 'chờ đợi văn bản' làm đình trệ bộ máy", Thủ tướng nhấn mạnh.

Các đại biểu cần làm rõ vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất tháo gỡ, cam kết tiến độ hoàn thành chi trả chế độ cho người nghỉ việc, dứt khoát hoàn thành trước 15/10; đánh giá kỹ lưỡng, chính xác thực trạng tình hình và đề xuất giải pháp giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, công chức.

Đồng thời, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc liên quan cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục đánh giá về tính khả thi trong việc thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền cho cơ sở theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về cải cách hành chính, Thủ tướng cho rằng nhiều thủ tục liên thông chưa vận hành trôi chảy, như thủ tục phi địa giới trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, hộ tịch, bảo hiểm.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu nêu hướng giải quyết để đơn giản hóa quy trình, không để tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần, gây bức xúc, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Chừng nào người dân còn kêu ca là chính quyền hoạt động chưa hiệu quả".

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý cần phát huy hơn nữa vai trò kiến tạo phát triển của cấp cơ sở.