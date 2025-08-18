Bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030

(VTC News) -

Chiều 18/8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ Chu Đình Động công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, chỉ định 29 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ định Ban Thường vụ Đảng bộ Bộ Nội vụ gồm 9 thành viên.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Hai Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Nguyễn Huy Hưng.

Đại hội cũng công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ và các thành viên trong Ủy ban Kiểm tra.

Đồng thời công bố quyết định chỉ định 9 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết của Đảng bộ Bộ Nội vụ tham dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.