Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ về nhiệm vụ 'sống còn' của ngành Nội vụ

Ngày 11/9, kết luận cuộc họp chuyên đề bàn giải pháp thúc đẩy, triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, triển khai cơ sở dữ liệu là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của Bộ, của quốc gia.

Vì vậy, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng cần thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả theo yêu cầu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương, của Chính phủ đề ra.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc làm việc.

"Cùng với đó phải thay đổi tư duy, Bộ muốn chuyển đổi số phải tập trung ưu tiên vào xây dựng cơ sở dữ liệu, thay đổi bằng chính con người số từ bộ trưởng đến các thứ trưởng, đến lãnh đạo các đơn vị, phải coi đây là sự sống còn, trường tồn của ngành Nội vụ. Đất nước muốn vươn mình, hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc phải bắt đầu từ việc chuyển đổi số, xã hội số, công dân số", Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Về mục tiêu, bà Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu trong năm 2025 phải hoàn thành 14 cơ sở dữ liệu.

Trong đó, Bộ trưởng lưu ý 2 cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội phải đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đề ra. Các dữ liệu còn lại phải đảm bảo "Đúng - Đủ - Sạch - Sống".

"Các đơn vị phải tập trung hoàn thiện để ngày 20/12 xong 14 cơ sở dữ liệu. Dự kiến đến ngày 25/12, kết hợp với tổ chức hội nghị tổng kết năm của Bộ Nội vụ sẽ đồng bộ công bố chính thức hệ thống các cơ sở dữ liệu nằm trong năm nay.

Còn lại đối với 11 cơ sở dữ liệu của năm 2026, đề nghị các đơn vị tập trung triển khai ngay từ bây giờ, bởi không đi thì không tới, phải đi nhanh, để hết quý I, Bộ sẽ công khai tiếp các cơ sở dữ liệu còn lại", Bộ trưởng Nội vụ đặt ra mục tiêu.

Từ mục tiêu trên, bà Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo, giao trách nhiệm cho người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc chủ trì, chủ động phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các doanh nghiệp để triển khai các nhiệm vụ.

Các bên phải ngắn kết như "răng với môi", không để xảy ra tình trạng việc anh, việc tôi. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, có tiến độ rõ ràng.

Đồng thời, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế để tháo gỡ "điểm nghẽn" trong triển khai công việc, xác định nhiệm vụ nào cần xây nghị định hay thông tư, đảm bảo liên thông và cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bộ trưởng giao Thứ trưởng Trương Hải Long chỉ đạo, xem xét văn bản nào cần đề xuất theo trình tự rút gọn, văn bản nào đề xuất theo trình tự thông thường.

Bộ trưởng yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin tiếp tục rà soát, đánh giá đúng mức về hạ tầng công nghệ và an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu các cơ sở dữ liệu; có thể mời Bộ Công an (C06, A05) tham gia đánh giá bảo đảm tính chính xác, khách quan. Nếu hạ tầng công nghệ, an toàn thông tin không đáp ứng thì phải thuê dịch vụ. Trường hợp phải thuê dịch vụ, Trung tâm Công nghệ thông tin đề xuất kinh phí và báo cáo đánh giá trình Bộ trưởng trước ngày 30/9.

Liên quan đến kinh phí thực hiện, lãnh đạo ngành Nội vụ yêu cầu các đơn vị cung cấp rà soát toàn bộ sản phẩm Bộ đã đặt hàng. Trên cơ sở đơn giá, các đơn vị xác định chi phí, chuyển dự toán để Bộ tập hợp, kịp thời bố trí kinh phí thực hiện.

Sau khi hoàn thành cơ sở dữ liệu, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức tập huấn với các đơn vị có liên quan, trên cơ sở xây dựng kỹ lưỡng nội dung.