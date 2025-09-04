Bộ trưởng Nội vụ: Báo cáo Bộ Chính trị vấn đề tiền lương, phụ cấp trong tháng 9

(VTC News) -

Kết luận hội nghị giao ban công tác tháng 9 của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tháng 9 là thời điểm có khối lượng công việc rất lớn với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Bộ trưởng lưu ý đến một số nội dung các đơn vị chuyên môn cần chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, có trách nhiệm để báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 9 liên quan đến vấn đề cán bộ, công chức, vị trí việc làm, phân loại tiêu chuẩn đơn vị hành chính; đề cương, báo cáo, các phụ lục liên quan đến việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật; chính sách liên quan đến phụ cấp, tiền lương.

Bà Phạm Thị Thanh Trà cũng lưu ý đến việc tập trung, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, trong đó có xây dựng hồ sơ dự án Luật Viên chức (sửa đổi) để trình Quốc hội tại Kỳ họp tháng 10; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 4 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 2 Nghị quyết, 11 Nghị định.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được tư lệnh ngành Nội vụ nhắc đến là thường xuyên theo dõi, bám sát 34 tỉnh thành, cùng với 34 công chức, viên chức được tăng cường về địa phương để tiếp nhận các phản ánh, thông tin về khó khăn, vướng mắc và kịp thời giải đáp, hướng dẫn tạo điều kiện cho các địa phương triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo đúng định hướng của Trung ương.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý các đơn vị tập trung vào triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71 của Chính phủ và Kế hoạch số 02 và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các nhiệm vụ về chuyển đổi số nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thực, thực tiễn triển khai của tập thể lãnh đạo và công chức Bộ Nội vụ.

"Thứ hai tuần tới, Bộ sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề về cơ sở dữ liệu, nhất là dữ liệu về an sinh xã hội và một số cơ sở dữ liệu quan trọng khác trong tháng 9 phải hoàn thiện, khai thác sử dụng như cơ sở dữ liệu về người lao động; cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp", bà Phạm Thị Thanh Trà nói.

Bộ trưởng yêu cầu chuẩn bị các công tác liên quan việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến nay, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện, tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Chỉ thị của Thủ tướng về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức cuộc bầu cử.

Về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ động nắm bắt, tổng hợp các vấn đề nóng, thời sự, nổi cộm liên quan đến lĩnh vực nội vụ được đại biểu Quốc hội, cử tri, dư luận xã hội và người dân quan tâm.

Cụ thể như: sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tình hình sắp xếp, bố trí, sử dụng biên chế cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; vấn đề tiền lương, phụ cấp; tình hình việc làm, lao động; vấn đề liên quan người có công...